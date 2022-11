El enfado de Garnacho con Argentina que le podría abrir la puerta de la selección española

Alejandro Garnacho no ha sido convocado por Scaloni para el Mundial de Qatar tras las últimas lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa. Este hecho ha sido motivo de enfado para el jugador del Manchester United, que todavía podría jugar con la selección española en un futuro.

Argentina está teniendo problemas con las lesiones a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar. En las últimas horas se han caído de la lista por lesión Nicolás González y Joaquín Correa. En su lugar han entrado Thiago Almada y Ángel Correa.

Tras estas dos lesiones, las redes sociales pidieron que Argentina convocase a Alejandro Garnacho, jugador de 18 años que está destacando en el Manchester United. Anotó el gol de la victoria en el último partido frente al Fulham y ha sido nombrado mejor jugador del mes de noviembre en los ‘red devils’.

Finalmente, Scaloni ha decidido no llamar a Garnacho y esto ha hecho enfadar al joven futbolista, nacido en Madrid. En sus redes sociales dio me gusta a un comentario que afirmaba que no le convocaban por ser español. Cuando salió la lista, algunos rumores apuntaban a su convocatoria, y tras el no definitivo también hubo polémicas en redes sociales con el joven futbolista. La realidad es que el jugador del Manchester United puede jugar con ambas selecciones.

Alejandro Garnacho nació en Madrid, tiene padre español y madre argentina. Jugó en las categorías inferiores de ambas selecciones y fue convocado por el propio Scaloni en marzo pero no llegó a debutar con la absoluta. Este nuevo episodio podría abrirle la puerta a Garnacho, criado en las canteras de Atlético de Madrid y Getafe, para jugar con la selección española en un futuro.

El futbolista del Manchester United, que está comenzando su camino en la élite, no irá al Mundial de Qatar con Argentina. Pero solamente tiene 18 años y toda una carrera por delante. Sus raíces españolas y su doble nacionalidad le abren la puerta para ser convocado en un futuro con la selección española y quién sabe si en el próximo Mundial cambia la roja por la albiceleste.