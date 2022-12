Emiliano Martínez: «Al mejor lo tenemos nosotros»

Emiliano Martínez, portero de Argentina, fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación antes de la final del Mundial que medirá en el estadio de Lusail al combinado albiceleste y Francia. El portero del combinado albiceleste aseguró que siente muy de cerca a la afición argentina.

Un mensaje

«Está siendo una locura. Comenzamos perdiendo contra Arabia y teníamos mucha ilusión. Hemos ido mejorando, pero sabíamos que ya íbamos a jugar finales. Ha sido difícil, pero después de la derrota dijimos que lo íbamos a dar todo».

Emociones

«Les sentimos cerca en cada partido. Siempre nos sentimos locales. Esa es la gran ventaja que nos ayudó a afrontar el mal partido contra Arabia».

Francia

«Lo vimos porque nos podría haber tocado en octavos. No sólo es un jugador. Los cuatro de arriba son peligrosos, son buenos en defensa, tienen un gran portero… Trataremos de hacer un buen partido».

Experiencia

«En Brasil la favorita era Brasil y ahora dicen que es Francia, pero nuestra ventaja es tener al mejor del mundo. Da igual si defendemos con cuatro o cinco. Nos gusta que digan que el otro equipo es más favorito, pero el mejor lo tenemos nosotros. Si defendemos bien tenemos muchas opciones de lograr el objetivo».

Messi

«Lo veo feliz, como todo argentino. Vi un gran Leo en la Copa América, pero ahora dio un paso más. Era difícil superar al que vi antes. Tener al mejor con ganas y alegría nos ayuda muchísimo».

Los sueños

«Es difícil no pensar en lo que te costó llegar. Soy un luchador y lo hice desde 12 años. Hasta los 26 años el argentino no me conocía como yo me merecía. Me fui muy chico para ayudar a mi familia económicamente. Ahora, tener a todo el pueblo argentino me provocará emociones, pero soy frío mentalmente, aunque cuando me vaya a dormir será difícil no pensar».

Mensaje a los compañeros

«Nos hablamos entre todos. Hay que tener cuidado con lo que dices porque se escucha todo».

Foto con su hermano

«La puso mi hermano y yo se lo prometí. Soy un luchador y quiero cumplir sueños».

Los delanteros

«Tenemos reuniones donde me explican donde les gusta definir más. Yo me inspiro por la sensación».

Eliminatorias sudamericanas

«Es muy difícil que ellos opinen porque no lo conocen. Ellos saben que somos una selección de nivel Mundial».

Final de 2014

«Estaba comiendo asado con mis amigos en Argentina. Como todos los Mundiales. Lloré por perder contra Alemania en penaltis o cuando nos echó Suecia en la fase de grupos en 2002. Yo lo vivo como un hincha».

Un referente

«Yo soy un pibe muy normal. No se me van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando van mal. Soy muy cariñoso con los chicos y puedo estar una o dos horas con ellos para una foto. Yo no nací en cuna de oro y siento la necesidad que tienen muchos chicos».

¿Qué necesitan para ganar?

«La necesidad de ganar te puede jugar en contar. Hay que tener cabeza fría. Hay que saber que sólo estamos jugando un partido de fútbol».