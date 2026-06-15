‘Electronic Arts’ ya sabe quién será el nuevo campeón del mundo: la compañía ha acertado los últimos 4 ganadores

Con el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en marcha, la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts ha hecho su ya tradicional predicción para este torneo mediante el FC 26 y ha llegado a una conclusión que entusiasma a los aficionados españoles: España sería la próxima campeona del mundo.

La predicción ha despertado un enorme interés porque la compañía presume de haber acertado los cuatro últimos campeones mundiales. Antes de Sudáfrica 2010, el simulador apostó por España; en Brasil 2014 señaló a Alemania; en Rusia 2018 eligió a Francia; y antes de Qatar 2022 situó a Argentina como futura campeona. La coincidencia entre las simulaciones y los resultados reales ha convertido cada nueva predicción de EA en un acontecimiento seguido por millones de aficionados.

Según la simulación realizada con EA Sports FC 26, la selección española lograría imponerse en el Mundial y levantaría el segundo título mundial de su historia, 16 años después de la conquista lograda por la generación de Vicente del Bosque en Johannesburgo, Sudáfrica.

De acuerdo con los resultados difundidos por la compañía, España alcanzaría la final y derrotaría a Inglaterra, una selección que también figura entre las favoritas para conquistar el torneo. Los ingleses volverían así a quedarse a las puertas de un título que persiguen desde 1966, mientras que el combinado español confirmaría el crecimiento mostrado en los últimos años bajo una nueva generación de futbolistas.

La edición de 2026 presenta además una novedad significativa, ya que es la primera vez que la compañía realiza esta bajo la marca EA Sports FC tras la ruptura de su histórica asociación con la FIFA. Aunque el videojuego ya no utiliza el nombre de la federación internacional, mantiene una amplia base de datos de selecciones, futbolistas y competiciones que le permite recrear con gran detalle el torneo.

España llega con todos disponibles

Por otro lado, la selección de Luis de la Fuente completó este domingo su último entrenamiento antes del debut mundialista contra Cabo Verde.

El combinado nacional trabajó con los 26 internacionales disponibles, una gran noticia para el cuerpo técnico, que podrá contar con toda la plantilla en perfectas condiciones para el choque ante el conjunto africano. La sesión comenzó a las 10:30 hora local en Atlanta y estuvo condicionada por las altas temperaturas en las instalaciones, que obligaron a dosificar esfuerzos y ajustar la carga del trabajo.