Muere el futbolista Jayden Adams a los 25 años semanas después de jugar el Mundial con Sudáfrica

El Mundial está de luto. El futbolista de 25 años, Jayden Adams, ha muerto en extrañas circunstancias apenas unas semanas después de haber jugado la Copa del Mundo con Sudáfrica según confirmó su entorno más cercano y que avaló el sindicato de fútbol sudafricano. Un hecho que ha conmocionado, no solo a su selección, sino a todo el mundo del fútbol después de haber logrado una gesta histórica para su país.

Centrocampista titular con Sudáfrica, Jayden participó en la gesta del torneo. Jugó en el partido inaugural del Mundial contra México y también estuvo contra República Checa y tuvo minutos ante Corea del Sur, donde logró que su selección se clasificase a dieciseisavos por primera vez en su historia. Sin embargo, el destino fue muy cruel y cayeron eliminados contra Canadá en el descuento por un gol de Stephen Eustáquio.

Un trágico final para Jayden Adams

Para colmo, Jayden también tuvo que vivir con la muerte después de que su abuela falleciese antes del partido contra los checos, aunque eso no les impidió saltar al campo y jugar el partido horas después de la pérdida. Hasta su muerte jugó nueve veces como internacional desde que debutó en 2024. Se formó en el Stellenbosch para luego dar el salto al Mamelodi Sundowns el pasado verano. Su proyección le hizo conseguir la oportunidad de seguir creciendo con su selección y vivir su primer Mundial desde dentro.

«El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, a un orgulloso servidor de este deporte y a una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer», afirmó en un comunicado el Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica (SAFPU), organismo oficial de los futbolistas en el país. Un pésame que también quiso dar el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie: «Nuestra nación llora junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer desde ser una prometedora promesa de la academia hasta convertirse en un internacional absoluto con los Bafana Bafana», declaró McKenzie en un comunicado.