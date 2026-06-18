República Checa tiende la mano a Sudáfrica para jugársela ambas a vida o muerte en el Mundial

La quema en el Mundial 2026 está a punto de empezar y tanto República Checa como Sudáfrica, tras su empate este jueves en Atlanta (1-1), se la jugarán a vida o muerte en el último partido de la fase de grupos. Después del tanteo en la jornada inicial aún no hay ninguna selección eliminada, aunque durante 77 minutos los sudafricanos estuvieron cerca de ser apeados virtualmente.

Sin embargo, una mano de Pavel Sulc, mediapunta checo, en el área le costó la pena máxima a los de Miroslav Koubek. Teboho Mokoena no perdonó desde los 11 metros y su país se aferraba al Mundial de penalti. Tras caer con Corea del Sur y con el anfitrión México en el partido inaugural, respectivamente, República Checa y Sudáfrica dejaron todo para el último día.

Ambas necesitan ganar en la última jornada del grupo A. Decepcionante hasta el momento la participación de la selección europea, que tras encajar el gol del empate fue cuando más empeño le puso a conseguir la victoria. Tuvo varias ocasiones en el descuento, pero la más clara fue de Sudáfrica mediante un chut de Makgopa. A los puntos, mínimamente mejor el cuadro checo, que se adelantó a los seis minutos con la diana de Michael Sadilek.

El empate dejó sensaciones distintas. República Checa tuvo el partido donde quiso durante muchos minutos, encontró el premio muy pronto y pareció conformarse con administrarlo. Sudáfrica, menos brillante pero insistente, fue creciendo poco a poco, ganando metros y balón hasta acabar creyendo que el empate era posible y que incluso podía lograr algo más.

Gol tempranero de Sadilek

El conjunto de Koubek golpeó prácticamente en su primera acción elaborada. Apenas habían pasado seis minutos cuando Vladimir Coufal sacó de banda en largo buscando a Adam Hlozek, el delantero descargó hacia atrás y apareció Alexandr Sojka para dejar el balón perfecto a Sadilek. El centrocampista controló orientado dentro del área y cruzó el disparo con potencia, el balón llegó a rozar en Mbekezeli Mbokazi, pero ni el central ni el portero Ronwen Williams pudieron evitar el 1-0.

Ese gol dio tranquilidad a República Checa. Quizás demasiada. Porque, pese al dominio técnico de su centro del campo, fue dando pasos atrás y entregando terreno a unos sudafricanos que comenzaron a aparecer por zonas peligrosas. Oswin Appollis avisó con un tiro lejano desviado y poco después llegó una acción todavía más clara, cuando un centro cruzó el área sin que Iqraam Rayners terminara de creerse que podía llegar a rematar prácticamente a bocajarro ante Matej Kovar.

Antes del descanso aún hubo señales del cambio de tendencia. Mokoena probó fortuna desde lejísimos y ya en el añadido una jugada caótica nacida de un mal despeje de Kovar terminó con un disparo de Maseko bloqueado por la defensa checa. El 1-0 resistió hasta el intermedio, pero el partido ya había dejado de parecer cómodo para los europeos.

Tras el paso por vestuarios, República Checa tuvo la ocasión de cerrarlo. En una acción triple, Vladimir Darida dejó escapar un balón que olía a gol por un control impreciso. Después Lukas Cerv buscó sorprender desde lejos y obligó a intervenir a Williams y, en el córner posterior, Patrik Schick intentó imponer su altura sin éxito. Más adelante, uno de los cambios de Koubek, Sulc, tuvo otra gran ocasión, aunque eligió descargar atrás para Sadilek en lugar de rematar y el autor del gol ya no pudo conectar limpio.

Sudáfrica se aferra de penalti

Y Sudáfrica seguía ahí, de menos a más. Sin demasiadas ocasiones claras, pero cada vez más instalada en campo rival y obligando a los checos a defender más de lo esperado. El partido cambió definitivamente en el minuto 82, cuando una mano de Sulc dentro del área fue vista por la árbitro Tori Penso y confirmada por el VAR.

Cogió el balón Mokoena, que había llorado durante el himno inicial, respiró profundamente antes de la carrera y engañó por completo a Kovar con un lanzamiento ajustado a la izquierda del guardameta. El centrocampista se llevó la mano al corazón en una celebración cargada de emoción.

El empate dio alas a los africanos y llenó de nervios a República Checa. Kovar todavía tuvo que intervenir para detener un remate de Relebohile Mofokeng y ya en el largo añadido los europeos se encomendaron al balón parado sin encontrar remates claros.

Provod rozó el triunfo con un tiro cruzado demasiado diagonal y, en el otro lado, Makgopa y Modiba también tuvieron opciones para culminar la remontada. Al final, reparto de puntos y sensación de oportunidad perdida para unos y de premio merecido para otros, con todo bastante abierto para la posiblemente trepidante jornada final.