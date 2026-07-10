Marroquíes desatan el caos en Europa tras caer en el Mundial: incendios, peleas y agresiones a mujeres

La afición marroquí provocó un tremendo caos. A raíz de la eliminación del Mundial en cuartos del Mundial contra Francia, por mucho que se llamase a la paz y la cordura horas antes del partido, la madrugada de este viernes se convirtió en un verdadero infierno en las principales capitales de Europa como Londres y París. Unas largas horas en las que miles de radicales se dedicaron toda la noche a generar destrozos en las calles, agrediendo a policías y mujeres y mostrando al mundo una imagen muy desoladora.

Desde varios rincones se vio cómo los Leones del Atlas sucumbieron sin oportunidad de pelea contra los franceses. Apenas un disparo a puerta en 90 minutos y sin poder para pelear ni siquiera dar emoción al partido. Una frustración que, aunque ganasen o perdiesen, muchos tenían planificado usar la excusa del Mundial para hacerse dueños de las ciudades e imponer su ley basada en la delincuencia sin ningún tipo de pudor.

Miles de marroquíes destrozan las calles

Algunos ni esperaron a que acabase el partido y comenzaron desde la tarde a destrozar las primeras paradas de autobuses, coches y rompiendo las cristaleras de las tiendas… pero lo más radical ocurrió cuando el árbitro pitó el final. Miles de marroquíes se concentraron en las capitales y fueron con todo. Desde contenedores incendiados, calles llenas de escombros y basura por todos los rincones, gente huyendo con miedo….Una imagen muy sensible que afectó a países como Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros.

Incluso se vio cómo miles de efectivos tuvieron que recular después de las agresiones, lanzando piedras y usando fuegos artificiales que hicieron que muchos acabasen en urgencias. También se vio cómo muchos coches con gente dentro no podían moverse al ser rodeados por la afición marroquí. Un caso que se hizo viral fue cómo en Londres les dio igual que hubiera mujeres dentro, muchas aterrorizadas por lo que podrían hacerles después de varios golpes o intentos de entrar y destrozar los vehículos sin miedo a las consecuencias.

Aún se desconocen las cifras exactas de detenciones. En el Mundial de Qatar se produjeron hasta 266 arrestos, por lo que se calcula que se podría rondar la misma cifra. Marruecos se despidió de esta Copa del Mundo y sus aficionados lo pagaron provocando un caos que pone a debate el radicalismo de Marruecos, esta vez, en una Copa del Mundo.

Police officers got chased by Moroccans fans Morocco after losing to France in round of 8 riot in London Edgware Road one police officer down got rushed to hospital I hope he survived pic.twitter.com/TjlrB1KMHH — Zonjy (@zonjy_) July 10, 2026

🇬🇧🇲🇦 | Dos mujeres británicas fueron agredidas en Londres por una multitud de hinchas marroquíes tras la eliminación de Marruecos. pic.twitter.com/H1xNtHX5FK — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 10, 2026

🇳🇱🇲🇦 Inmigrantes musulmanes toman las calles de La Haya en Holanda tras la derrota de Marruecos frente a Francia en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/gWDg32HtX6 — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) July 10, 2026