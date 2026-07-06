¿Dónde juega España hoy contra Portugal? Este es el estadio donde se disputa el partido de octavos de final del Mundial

La selección española se juega hoy el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal a las 21.00 horas. El partido se jugará en el Dallas Stadium, nombre con el que la FIFA denomina durante el Mundial al AT&T Stadium, al no permitir el uso de nombres comerciales.

El campo se inauguró en 2009 tras una inversión de 1.150 millones de dólares. Para los partidos de fútbol, tiene una capacidad de 80.000 espectadores, aunque para grandes acontecimientos puede superar los 100.000 por las zonas adicionales. Fue diseñado por el estudio HKS Architects y destaca por su imponente estructura, presidida por dos enormes arcos de acero, además de su techo retráctil (el mayor de su categoría) que permite cerrar el estadio en unos minutos.

El estadio también cuenta con una pantalla gigantesca suspendida sobre el terreno de juego, con unas dimensiones de 49 metros de largo por 22 de alto y visible desde cualquier localidad. Asimismo, se suman las más de 3.000 pantallas que hay por todo el estadio, desde los pasillos hasta las áreas de ocio. El recinto tiene asientos amplios y confortables, zonas VIP y una acústica para potenciar el ambiente.

🏟️ Seguimos desbloqueando estadios como gimnasios un maestro @Pokemon. ⭐️ El lunes jugamos en esta maravilla de escenario: el Estadio de Dallas.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/CkfVPWc4xV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 5, 2026

Sistema de climatización para las altas temperaturas

Otra de las cosas por las que destaca el Dallas Stadium es su avanzado sistema de climatización. En un verano donde las temperaturas superan los 40 grados, el aire acondicionado y la cubierta retráctil permiten mantener unas condiciones óptimas tanto para los jugadores como para los aficionados.

El estadio es el escenario habitual de los partidos de los Dallas Cowboys de la NFL; ha sido sede de una Super Bowl, finales del baloncesto universitario, grandes veladas de boxeo y conciertos multitudinarios. Durante el Mundial, está cobrando especial protagonismo, ya que albergará un total de nueve encuentros de diferentes selecciones como Países Bajos, Japón, Inglaterra, Croacia, Argentina, Austria, Suecia y Jordania.