Dónde y cuándo es la celebración de la victoria de España hoy en Nueva York y dónde está el hotel de la selección

España ya es campeona del Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final disputada en el estadio MetLife gracias al gol de Ferran Torres. Mientras miles de aficionados esperan la gran celebración en Madrid, muchos se preguntan si habrá algún acto oficial en Nueva York y dónde se encuentra el hotel en el que se aloja el equipo de Luis de la Fuente.

El hotel de la selección española en Nueva York

El MC Hotel Montclair es el lujoso hotel elegido por la selección española para afrontar la recta final del Mundial 2026. También será el lugar donde descanse el equipo tras derrotar a Argentina y conquistar la segunda estrella.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se hospeda en el hotel, situado en 690 Bloomfield Ave, Montclair, a unos 30 minutos del MetLife, escenario de la gran final del Mundial.

¿Habrá celebración de España en Nueva York?

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna celebración oficial en Nueva York, similar a la que sí tendrá lugar en Madrid para conmemorar la victoria de España en el Mundial 2026 tras el triunfo del combinado de Luis de la Fuente.

No obstante, Times Square y Mercado Little Spain se han consolidado como los principales puntos de encuentro de la afición española durante el torneo y, especialmente, en la previa de la gran final. Por ello, todo apunta a que ambos enclaves volverán a reunir a numerosos aficionados para celebrar de forma espontánea el histórico título mundial.

Madrid recibirá a los campeones

Este lunes, la selección pondrá rumbo a España, donde sí está prevista la celebración oficial con los aficionados en la capital. Tras la llegada del equipo, jugadores y cuerpo técnico tendrán tiempo para comer y descansar en un hotel antes de participar en los actos previstos para celebrar la conquista del Mundial.

Como ha ocurrido en anteriores finales y como sucedió tras el Mundial de 2010, cuando Andrés Iniesta regaló a España la primera estrella, habrá un recibimiento por parte de las autoridades.

La celebración del lunes por la tarde incluirá un recorrido por las calles de Madrid, con salida desde el intercambiador de Moncloa y con su «punto álgido» en la plaza de Cibeles. El delegado del Gobierno se ha limitado a señalar estos dos puntos del callejero madrileño, dejando en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todos los detalles del itinerario.