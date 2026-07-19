La afición española vibra antes de la final del Mundial
La hinchada de España generó un ambiente histórico antes del partido de nuestras vidas
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La afición española vibró antes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Una vez dentro del MetLife Stadium, algo que no fue nada sencillo de conseguir este domingo por el caos en los accesos de Nueva York, los hinchas españoles generaron un ambiente histórico, a la altura del partido de fútbol más importante de nuestras vidas.
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