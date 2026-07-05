Cucurella: «Venga o no al Real Madrid, Enzo seguirá siendo mi amigo»

Marc Cucurella vive un momento inmejorable. El lateral izquierdo llega lanzado al duelo de octavos de final del Mundial después de firmar una exhibición frente a Austria, donde repartió dos asistencias y fue una de las grandes figuras de España. Ahora, con Portugal en el horizonte, el internacional tiene un doble objetivo: seguir acercando a la selección al sueño del Mundial… y regresar al Real Madrid con algún día más de descanso.

Porque José Mourinho también estará muy pendiente del encuentro del próximo lunes. El técnico portugués, que ya prepara su primera temporada al frente del conjunto blanco, tendrá repartidos sus sentimientos. Por un lado, quiere que sus futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles a la pretemporada. Por otro, verá cómo uno de los jugadores que formará parte de su nuevo proyecto busca eliminar a su selección.

Preguntado por esa circunstancia durante una entrevista concedida a OKDIARIO, Cucurella no perdió el sentido del humor. «Ojalá no me diga nada. Él ya sabe que nosotros vamos a darlo todo e intentaremos ganar. Si ganamos, me tendrá que dar algún día más de vacaciones, así que doble motivación», bromeó el defensa entre risas.

Más allá de la anécdota, el lateral dejó claro que España llega al momento decisivo del Mundial convencida de que todavía puede crecer. Pese al contundente 3-0 frente a Austria, dentro del vestuario existe la sensación de que el techo del equipo aún está lejos.

«Creo que todavía nos queda un poquito para rozar nuestro máximo nivel», explicó Cucurella. «Hemos venido en línea ascendente y eso es positivo porque al equipo también le da confianza. Contra Austria hubo minutos de muy buen nivel, pero también hay cosas que tenemos que mejorar», añadió.

También habló de Enzo Fernández, con el que mantiene una gran amistad:R: Al final, es mi amigo y uno siempre desea lo mejor para sus amigos. No sé qué va a pasar. Si viene o no, vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir teniendo ese contacto. Que él decida lo mejor para él y que sea feliz, que creo que es lo más importante».

El gran reto de España

Para el internacional español, el gran reto pasa por mantener durante los 90 minutos el nivel que el equipo mostró por fases en Los Ángeles. «Tenemos que aguantar ese nivel durante todo el partido. Creo que es un poco lo que se nos podría reprochar», reconoció, convencido de que esa evolución puede marcar la diferencia frente a Portugal.

El lateral también tuvo palabras de respeto hacia el conjunto luso y especialmente hacia Cristiano Ronaldo, al que sigue considerando un futbolista capaz de decidir cualquier encuentro. Sin embargo, el mensaje fue claro: España confía plenamente en sus posibilidades. «Somos una gran selección, tenemos muy buenos jugadores y podemos hacer un gran partido», aseguró.

Dallas decidirá quién continúa soñando con el Mundial. Mourinho seguirá el encuentro con especial atención desde la distancia, mientras uno de sus futuros futbolistas intentará darle una alegría a España… y, de paso, arrancarle algún día extra de vacaciones antes de comenzar una nueva etapa vestido de blanco.