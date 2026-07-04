La secretaria general de Podemos ha vuelto a politizar el Mundial. Ione Belarra ha usado a la Selección Española para criticar el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Andalucía con el que Juanma Moreno ha logrado ser investido presidente de nuevo. «Me gusta mucho más la España de Lamine Yamal que la que señalan PP y Vox», ha asegurado la podemita.

Belarra ha defendido además, en declaraciones a los periodistas en Málaga antes del Encuentro Municipalista de Podemos Andalucía con la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, y el secretario de Políticas Municipales y concejal en Málaga, Nicolás Sguiglia, que el PSOE «ha demostrado durante todos estos años de Gobierno que no está a la altura del país que somos».

«Creo que frente a ese pacto del PP y Vox, más la España de Lamine Yamal, más la España que está orgullosa de lo que somos», ha asegurado. Añadiendo que esa España «que dibuja esta selección en el Mundial» representa «a muchas más personas, a una mayoría social», que, en su opinión, no está encontrando una respuesta por parte de los socialistas en el Ejecutivo.

«La gente pensaba que votando al PSOE iba a obtener políticas feministas, subida del salario mínimo, que iba a votar políticas de vivienda para que la gente pueda tener casas más baratas, lo único que se está encontrando, como hemos visto esta legislatura, después de echar a Podemos del Gobierno, es que estamos teniendo rearme, corrupción repugnante y especulación con la vivienda», ha dicho.

Belarra se ha mostrado «firmemente convencida» de que España «es mejor que el PP y Vox»: «Es mejor que ese país en blanco y negro que dibujan, esa España totalmente blanca que ellos se imaginan y con la que ellos sueñan». Unas declaraciones que ha hecho en referencia a la opinión que ha dado la derecha sobre la ley de nietos.

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado que el pacto andaluz entre PP y Vox es «una serpiente disfrazada con traje de santurrón».

«Hoy, aquí y ahora, iniciamos y hacemos un llamamiento a todos los municipios de Andalucía para parar y frenar este pacto de la vergüenza, ante estas políticas que se nos avecinan en el Gobierno andaluz», insiste la portavoz de la formación morada en Andalucía.