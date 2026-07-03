El agente de Enzo Fernández mete presión al Real Madrid: «Nos gustamos»

Enzo Fernández quiere jugar en el Real Madrid y su representante, Javier Pastore, concedió el jueves un par de entrevistas en las que dejó clara su predilección por el conjunto blanco. El nombre del jugador del Chelsea es uno de los que está en la lista de José Mourinho para reforzar el centro del campo, pero las altas pretensiones del equipo de Londres y la necesidad del conjunto blanco de ejecutar algunas salidas antes de cerrar más fichajes han dejado la operación en stand by a la espera de que se sucedan los acontecimientos.

Enzo Fernández tiene claro que quiere salir del Chelsea en este mercado de fichajes y su destino preferido es el Real Madrid. El centrocampista ya dejó claro en una entrevista reciente que le gustaría vivir en la capital de España y en OKDIARIO venimos informando que el jugador se ha ofrecido hasta en dos ocasiones al club blanco. En un principio, el club blanco aplazó la decisión hasta el verano y la llegada de José Mourinho ha hecho que la dirección deportiva blanca se replantee la decisión. Eso sí, antes de entrar más jugadores, tendrán que salir otros.

Principalmente porque el Chelsea ha tasado a Enzo Fernández en 120 millones de libras, una cantidad que pocos clubes del mundo pueden asumir. Mourinho ha pedido al Real Madrid reforzar la defensa con un central más y un centrocampista, y el nombre de Enzo Fernández está dentro de la lista de los posibles candidatos para jugar en la medular blanca. Aun así, en las próximas semanas se estudiará la viabilidad de una operación que se puede ir a más de 100 millones de euros.

Enzo Fernández y el Real Madrid

Enzo Fernández quiere jugar en el Real Madrid y su representante, Javier Pastore, concedió el jueves dos entrevistas en las que dejó claras sus pretensiones. «Está muy feliz, pero llega el momento en el que hay que seguir el camino del jugador y, si demanda cosas que el club no puede conseguir, hay que buscar soluciones», dijo en una entrevista concedida al diario AS sobre la decisión de Enzo de salir del Chelsea.

«Sí, el Real Madrid ha sonado. Al Real Madrid le gustan los mejores jugadores y Enzo ha sido este año uno de los mejores del año. Es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes que están ahí», dijo el agente de Enzo Fernández después de ser cuestionado sobre el posible fichaje por el Real Madrid.

En una entrevista concedida al Marca horas antes, Pastore también dejó claro que están viendo posibilidades para salir del Chelsea. «Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final… Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club», dijo.