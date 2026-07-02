El agente de Enzo Fernández se pronuncia sobre el fichaje por el Real Madrid

Javier Pastore, agente de Enzo Fernández, se ha pronunciado sobre la situación del jugador del Chelsea que lleva sonando para el Real Madrid durante los últimos meses. El centrocampista, que ahora está en el Mundial con Argentina, ha tomado la decisión de abandonar Londres y su nombre es uno de los que está en la lista de Mourinho para reforzar el centro del campo. El agente del jugador ha dejado claro que «estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea».

Enzo Fernández es uno de los grandes candidatos a reforzar el centro del campo del Real Madrid y su nombre figura en la famosa lista de centrocampistas de José Mourinho. En el club blanco también tienen claro que, antes de hacer una inversión de tal envergadura, tendrán que salir algunos jugadores para que puedan cuadrar las cuentas. Así que este fichaje de momento está en stand by mientras desde el entorno del jugador sigue mostrando sus preferencias para jugar en el Bernabéu.

Como venimos informando en los últimos meses en OKDIARIO, Enzo Fernández se ha ofrecido hasta en dos ocasiones al Real Madrid. Incluso sus preferencias las ha hecho públicas, dejando claro en una entrevista concedida en Argentina que le gustaría vivir en Madrid. Desde un principio, en este medio también informamos que el club blanco no consideró la opción del fichaje, pero tras la llegada de José Mourinho y la necesidad imperiosa de reforzar el centro del campo, han cambiado las tornas. Ahora todas las opciones se valorarán en su justa medida.

Enzo Fernández y el Real Madrid

El último en pronunciarse sobre el posible fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid ha sido su agente, Javier Pastore. El ex futbolista ha concedido una entrevista al diario Marca en la que ha dejado claro que están valorando opciones para salir del Chelsea en este mercado de fichajes.

«Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final… Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club», ha informado en una entrevista concedida en este periódico.

Las posibilidades de Enzo Fernández de salir del Chelsea pasan porque algún club pague los 120 millones de libras que el club inglés pide por el futbolista, que está valorado en 90 millones de euros y tiene contrato hasta el próximo año 2032.