Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 27 de junio al 3 de julio

SUBE: Javier Catena

Elegido por el Consejo de Administración de El Corte Inglés

como nuevo consejero delegado de la compañía tras el aterrizaje, este año, de

Cristina Álvarez como nueva presidenta, cargo que ésta considera imprescindible en el organigrama de la empresa. ¡Que sea para bien!

BAJA: Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos de América, por su poca o ninguna elegancia al declarar con todo cinismo que accedió a posar para la fotografía junto a la primera ministra italiana, Georgia Meloni: «Me lo suplicó. Quería una foto conmigo con tantas ganas durante la cumbre del G7, que me dio pena».

Meloni declaró estar asombrada por este comentario, afirmando que Trump se inventó la historia: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca».

BAJA: Gertrudis Alcázar

La secretaria de Rodríguez Zapatero, cuya actividad va más allá del ámbito laboral, ocupándose desde los arreglos de las cejas del jefe hasta comprar los cartones de tabaco y las flores para Sonsoles, así como de las entradas para los partidos de fútbol. Aunque todas estas «labores profesionales» serían lo de menos. Lo de más es su implicación en todas las cloacas del boss y verla mudita en su comparecencia en el Senado. ¡Ay, si hablara!

BAJA: Mercedes González

La directora de la Guardia Civil, que ha comparecido ante el juez imputada por prevaricación, obstrucción a la justicia e intimidación institucional a la UCO, abriendo expedientes a aquellos agentes que estaban investigando los casos de corrupción de Pedro Sánchez y sus adláteres como mecanismo de presión. Sus charletas con la indeseable Leire Diez tomando a cup of coffee, según ella, no tenían importancia alguna.