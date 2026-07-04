Cuándo juega Francia – Paraguay hoy: a qué hora empieza y dónde verlo por televisión y online gratis en directo el partido de octavos del Mundial 2026

El Estadio de Filadelfia acoge un partidazo de los octavos de final del Mundial 2026 como es el Paraguay – Francia. Los sudamericanos sueñan con repetir una nueva gesta después de haberse cargado al combinado alemán en los dieciseisavos. Por su parte, Mbappé, Olise y compañía quieren seguir demostrando que son los máximos candidatos a llevarse la Copa del Mundo. A continuación te detallamos cuándo es, el horario y cómo ver por televisión en directo este choque.

Paraguay – Francia de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Paraguay y la de Francia se ven las caras en el partido que corresponde al segundo choque de los octavos de final del Mundial 2026. Este encuentro se disputará en el Estadio de Filadelfia y los galos son claramente los favoritos para llevarse el triunfo, más aún con el gran estado de forma que atraviesan. Los sudamericanos, por su parte, intentarán dar la sorpresa de nuevo tras cargarse a Alemania. La FIFA programó este duelo para este sábado 4 de julio y el duelo entre el combinado guaraní y Les Bleus comenzará a las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Paraguay vs Francia del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en España todos los partidos que se disputen en esta Copa del Mundo fue Dazn. El Paraguay – Francia correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn y también gratis y en abierto por La1. Los usuarios también se podrán descargar las aplicaciones de estos operadores en sus dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio de Filadelfia.

Hay que recordar a todos los lectores de este periódico que en la web de OKDIARIO van a encontrar cada día la mejor información sobre todo lo que suceda cada día en la Copa del Mundo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Paraguay – Francia de los octavos de final del Mundial 2026. Una vez acabe el choque en el Estadio de Filadelfia publicaremos la crónica del duelo y ofreceremos el cuadro actualizado de los cruces del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Paraguay – Francia del Mundial 2026

Además, los amantes del deporte rey que no vayan a poder ver este choque de la Copa del Mundo en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como RNE, Onda Cero, Cope, la Ser o Radio Marca conectarán con el Estadio de Filadelfia para narrar el minuto a minuto del Paraguay – Francia correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Paraguay – Francia?

El Estadio de Filadelfia, conocido como Lincoln Financial Field, será el campo donde se disputará el Paraguay – Francia de los octavos de final del Mundial 2026. Estas instalaciones se inauguraron en 2003, tiene capacidad para algo más de 67.500 espectadores y es la casa de los Philadelphia Eagles, equipo de la NFL.

La FIFA designó a Ilgiz Tantashev para que arbitre este apasionante Paraguay – Francia que cayó en los octavos de final del Mundial 2026. Este trencilla tiene 42 años y nació en Uzbekistán. Además, el colegiado se convirtió en internacional en el año 2013 y es por ello que se espera que tenga la calidad necesaria para dirigir un choque tan importante como el que se juega en el Estadio de Filadelfia.