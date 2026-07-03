España ya piensa en Portugal sin Lamine, Porro, Laporte, Nico y Olmo

España ya cambia el chip. Después de la brillante victoria frente a Austria que le abrió las puertas de los octavos de final, la selección de Luis de la Fuente completó este viernes su último entrenamiento en el Sports Park de Los Angeles Galaxy antes de poner rumbo a Dallas, donde el próximo lunes se enfrentará a Portugal en una de las eliminatorias más atractivas de este Mundial.

La sesión estuvo marcada por la lógica recuperación de esfuerzos tras el desgaste físico del encuentro disputado en el SoFi Stadium. Luis de la Fuente no quiso asumir riesgos y varios de sus futbolistas más exigidos trabajaron al margen del grupo. Lamine Yamal, Aymeric Laporte y Pedro Porro permanecieron en el gimnasio realizando trabajo de recuperación, aunque desde la expedición española transmiten absoluta tranquilidad, ya que ninguno de los tres arrastra lesión alguna y su presencia frente a Portugal no corre peligro.

También tuvo una carga de trabajo específica Dani Olmo. El centrocampista, una de las grandes noticias positivas de España en este Mundial, compareció sobre el césped, pero únicamente realizó unos minutos de bicicleta antes de retirarse para continuar con su plan de recuperación. Después del enorme esfuerzo realizado ante Austria, el cuerpo técnico quiere que llegue en las mejores condiciones posibles a un partido que puede marcar el futuro de la selección en el torneo.

El único futbolista que continúa con un plan diferente es Nico Williams. El extremo sigue avanzando en su recuperación y mantiene intacto el objetivo de poder estar disponible para los octavos de final. Los servicios médicos y el propio jugador no quieren precipitar su regreso, aunque el optimismo sigue creciendo conforme avanzan los días.

España pone rumbo a Dallas

Con el trabajo en Los Ángeles ya finalizado, la expedición pondrá rumbo a Dallas para afrontar una eliminatoria de máxima exigencia. Enfrente estará una Portugal repleta de talento y experiencia, una de las grandes candidatas al título y un rival que obligará a España a ofrecer su mejor versión si quiere seguir soñando con levantar el Mundial.

La Selección llega, eso sí, en su mejor momento desde que comenzó el campeonato. Tras las dudas del debut frente a Cabo Verde, el equipo ha ido creciendo con el paso de los partidos hasta firmar una exhibición ante Austria que permitió a Luis de la Fuente encontrar el once que llevaba semanas buscando. Ahora llega el Mundial de verdad. Noventa minutos, sin margen de error, frente a una Portugal que pondrá a prueba la candidatura de una España que, por fin, parece haber encontrado su mejor fútbol.