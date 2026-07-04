Baleares vuelve a tener 9.000 alumnos en lista de espera para sacarse el carnet de conducir por falta de examinadores

Baleares vuelve a tener 9.000 alumnos en lista de espera para sacarse el carnet de conducir, como sucedió hace más de un año después de unas convocatorias extraordinarias de la DGT celebradas en mayo pasado y por el mismo motivo: la falta de examinadores.

Aunque las Islas tienen asignados oficialmente 17 examinadores, sólo una decena desarrollan actualmente tareas de examinación, lo que provoca un colapso que obliga a las autoescuelas a modificar completamente su funcionamiento y perjudica a miles de alumnos.

La falta de examinadores hace que las autoescuelas tengan que retrasar las clases prácticas para que los alumnos no pierdan la preparación antes de la fecha del examen. Esta situación genera frustración, retrasos y un perjuicio económico tanto para el sector como para los futuros conductores.

Ante este más que complicado panorama, el Grupo Popular en el Consell de Mallorca presentará al próximo pleno una moción de apoyo al sector de las autoescuelas para reclamar al Gobierno de España medidas urgentes que pongan fin al colapso del sistema de exámenes de conducir que sufren las Islas Baleares por la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico.

El PP recuerda que este problema se agrava por la dificultad de atraer a funcionarios estatales a las Islas, ya que el complemento de insularidad sigue siendo insuficiente para compensar el elevado coste de la vida.

«Llevamos tres años reclamando un plus de insularidad digno para los funcionarios del Estado. Lo hemos hecho para la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Seguridad Social y también para los examinadores de Tráfico. Sin una retribución adecuada será imposible cubrir las plazas vacantes», ha remarcado la portavoz popular.

En este sentido, Riera ha criticado el reciente anuncio del Gobierno sobre una futura revisión del complemento.

«El Real Decreto sólo dice que el Gobierno revisará las cuantías en un plazo de seis meses. No concreta cuándo se aprobará, ni de qué cantidad hablamos, ni garantiza una solución real. Es un nuevo titular vacío que no resuelve el problema de las autoescuelas ni de los miles de mallorquines que esperan poder examinarse», ha asegurado.

La moción del PP reclama reforzar de forma inmediata la plantilla de examinadores en Baleares, actualizar el complemento de insularidad para que sea realmente atractivo ocupar estas plazas y garantizar que los ciudadanos de Mallorca reciban un servicio público en igualdad de condiciones que el resto de territorios del Estado.

«Las autoescuelas hacen una tarea fundamental preparando a los futuros conductores y gestionando toda la tramitación administrativa ante la DGT. Merecen el apoyo de todas las instituciones, no sólo buenas palabras», ha destacado.

Por último, Riera ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que apoyen íntegramente la iniciativa.

«Esta no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de justicia, de igualdad y de defensa de un servicio público esencial. Esperamos que todos los grupos voten a favor y que, sobre todo, el Gobierno de España deje de hacer anuncios y empiece a dar soluciones reales a los mallorquines”.