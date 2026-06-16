La mitad de aspirantes a sacarse el carnet de conducir en Baleares suspende en los exámenes extraordinarios de la DGT. De los 407 aspirantes que realizaron la prueba en Baleares, un total de 210 no la superaron y deberán volver a presentarse al examen práctico.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en un comunicado, los resultados del programa muestran una «divergencia muy significativa» entre las cifras trasladadas públicamente sobre las listas de espera y el número de alumnos que finalmente estaban preparados para examinarse.

Sólo los citados 407 aspirantes a obtener el permiso de conducir participaron en Baleares en el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), frente a los cerca de 8.000 alumnos que, según las asociaciones de autoescuelas, se encontraban en lista de espera para realizar la prueba práctica.

El Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes comenzó a aplicarse el pasado mes de mayo en Palma, junto con otras provincias como Navarra, Lleida y Almería. Para su puesta en marcha, las jefaturas provinciales de Tráfico solicitaron a las asociaciones de autoescuelas los listados de todos los alumnos preparados para examinarse del permiso B, incluidos aquellos que ya se habían presentado anteriormente sin obtener el aprobado.

La DGT ha defendido que los datos obtenidos confirman que el sistema es capaz de absorber el volumen real de alumnos preparados para examinarse cuando esta información se traslada de forma «efectiva y verificable».

Los exámenes extraordinarios tuvieron lugar los sábados 30 de mayo y 6 de junio para obtener el carnet de conducir B. La habilitación de estas fechas permite anticipar el aumento de la demanda que suele producirse con la llegada del verano.

El plan operativo de refuerzo cuenta con una bolsa de examinadores con posibilidad de itinerar por todo el territorio nacional.

En el caso de Palma, además de los examinadores propios con los que cuenta la Jefatura, se desplazaron adicionalmente ocho examinadores de la península para poder completar el total de pruebas extraordinarias.

En la DGT al igual que sucede en otros servicios públicos estatales en Baleares, en torno al 90% de los funcionarios aquí destinados acaban marchando por carencia de incentivos.

El plus de insularidad que desembolsa el Gobierno de Pedro Sánchez es insuficiente para compensar el elevado coste del nivel de vida en el archipiélago, por lo que los examinadores a menudo terminan solicitando el traslado.