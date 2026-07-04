Tellado exige elecciones y la dimisión de la directora de la Guardia Civil: «Sánchez tiene más imputados que diputados»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones y la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. «Sánchez tiene más imputados que diputados», ha indicado el dirigente del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha alertado de que la imputación de la máxima responsable de la Benemérita «es algo que no tiene precedentes» en España y lo ha descrito como algo «inaceptable» y «completamente inasumible». Así se ha expresado en una visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume (La Coruña)

«Es un deshonor para la Guardia Civil que la directora general esté imputada, nada más y nada menos que por haber colaborado con una trama que lo que pretendía era socavar el funcionamiento de la UCO que estaba investigando determinados delitos supuestamente cometidos por el propio Gobierno de España», ha expresado el secretario general del PP. El dirigente popular sostiene que la directora general de la Guardia Civil «debió haber dimitido ya».

Esa misma responsabilidad se la ha trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Se ha acreditado de forma fehaciente que Marlaska ha mentido», ha sostenido. Y es que el juez de profesión aseguró ante los medios que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez, «de ningún tipo».

Imputación de González y el DAO

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este jueves a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por sus vínculos con la cloaca del PSOE. La decisión del instructor de la causa se produce minutos después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la imputación de los líderes del Instituto Armado por prevaricación y obstrucción a la Justicia.

A González, que mantuvo más de un encuentro con la fontanera socialista Leire Díez, el juez le atribuye delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, en relación con las maniobras de la ex militante del PSOE para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno.

«Esta semana al Gobierno de Pedro Sánchez le han imputado a 30 personas más», ha detallado Tellado, que ha recalcado que ahora el Ejecutivo socialista «tiene más imputados que diputados». «Tenemos 126 imputados frente a los 121 diputados que sostienen a Pedro Sánchez en el Congreso».

El secretario general del PP ha descrito la situación como «una tragedia nacional». «Tenemos al frente del gobierno de España al líder de una organización criminal, y no lo digo yo, lo dice la Audiencia Nacional, lo ha dicho el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España», ha incidido. «Sánchez debe asumir la realidad de su gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones», ha exigido Tellado.

Además, el dirigente popular ha recordado que «la cúpula de la CEPI está imputada», entre ellas, la presidenta de la CEPI. Se trata, por tanto, «la segunda porque el anterior también está siendo investigado por graves delitos de corrupción», ha señalado el político del PP. «Parece que en el PSOE se ha convertido en un clásico que los responsables de determinados cargos sean imputados y que los anteriores también hubiesen sido imputados», ha reflexionado Tellado.