OKDIARIO pregunta en la calle por la corrupción del PSOE: «Da miedo la gente del Gobierno… pero votaré a Sánchez»

Los escándalos judiciales que cercan al PSOE alcanzan cotas históricas. El Tribunal Supremo ha condenado a los ex ministros socialistas José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19, además de imponer dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado. A estas sentencias se suma una gravísima lista de imputaciones: la directora general y el DAO de la Guardia Civil por sus vínculos con las cloacas del PSOE; el ex presidente Zapatero por contrabando y delito fiscal; Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y David Sánchez, imputado por delitos derivados de su puestazo en la Diputación de Badajoz.

Aunque los casos de corrupción crecen cada semana, nadie dimite. Esta impunidad está transformando la indignación ciudadana en un síntoma muy peligroso: la normalización de la corrupción. Ante este escenario inédito, OKDIARIO sale a la calle para preguntar si España se ha acostumbrado a esta situación. El resultado refleja un hartazgo generalizado con el PSOE, resumido en una confesión ciudadana: «Da miedo el tipo de gente que está en el Gobierno».

La normalización de la corrupción en España

El sentimiento mayoritario entre los encuestados es de una preocupante resignación. Las incesantes noticias sobre mordidas, tráfico de influencias y tramas de prostitución han anestesiado a gran parte de la sociedad y, sobretodo, a los jóvenes.

«Al final dejamos pasar muchas cosas y lo hemos normalizado todo», confiesa un ciudadano. Esta percepción es compartida por la mayoría de los jóvenes, que sienten que la gravedad de los delitos se diluye ante la frecuencia con la que ocurren: «Últimamente están saliendo muchos casos de corrupción y parece que todo está mucho más normalizado. Sale un caso pequeñito y ya parece que no sea nada, pero por acumulación habría que darle mucha más importancia».

Para algunos, esta apatía ciudadana es el verdadero problema. «Las cosas están así y nosotros somos conformistas. Nos estamos aclimatando y al final lo estamos aceptando mediante no protestar», lamenta otro de los entrevistados.

Impuestos, precariedad e impunidad del PSOE

El contraste entre la impunidad política y la dura realidad económica de los ciudadanos de a pie genera profunda frustración. Varios entrevistados relacionan directamente el dinero público defraudado con la falta de oportunidades.

«Que venga uno y nos robe todo el dinero que estamos aportando con nuestros impuestos para mejorar el país, y que esa mejora no se vea, me parece surrealista», denuncia una joven. «Siempre se ha robado en la política, realmente no me sorprende. Viendo cómo está el país, ningún político vale la pena», concluye.

La precariedad juvenil, el acceso a la vivienda y el coste de la vida son problemas cotidianos que aumentan la importancia cuando estallan los escándalos de corrupción. «Exigen impuestos, Hacienda te cruje, tienes un sueldo de miseria siendo joven y los pisos literalmente no te los puedes comprar. ¿Dónde está la política? No ayuda en nada, es horrible», estalla una ciudadana. A su vez, otro ciudadano exige que las figuras públicas de alta relevancia que roban dinero público «tengan el mismo castigo que una persona normal y corriente».

Hartazgo generalizado y miedo «a la derecha»

Ante la falta de asunción de responsabilidades y dimisiones, el debate sobre un posible adelanto electoral está en la calle, aunque con posturas muy divididas. Parte de los ciudadanos cree que la solución pasa por devolver la voz al pueblo. «Tenemos todo el derecho a volver a votar y a elegir a quién queremos a la cabeza del país. Podría estar bien volver a elegir al candidato más oportuno».

Otros sectores muestran su preocupación por el clima político y defienden al actual Ejecutivo. «Me parece una vergüenza que se esté machacando de esta forma a la izquierda», señala una ciudadana. Otra joven añade: «Me da miedo que se vaya Pedro Sánchez y que los jóvenes voten a un partido de derechas que quite derechos, sobre todo a las mujeres. Aunque no estoy de acuerdo en algunas cosas con Sánchez, prefiero que esté él».