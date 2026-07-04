Los jubilados que envejecen con la mirada más dulce no son los que se mantuvieron activos, sino los que permitieron que tres cosas se reconstruyeran silenciosamente
La expresión serena que algunas personas conservan en la vejez no responde únicamente al carácter ni a la suerte
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad y ahora es un basurero: la isla que acumula toneladas de basura
Proverbio chino: "Una sola conversación con un hombre sabio vale más que un mes de estudio de libros"
La reflexión de Sócrates, filósofo griego, sobre la amistad: "El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, hay que conocer su valor"
Siempre se ha dicho que los ojos son el reflejo del alma. Basta con cruzarse con una persona mayor para descubrir que algunas miradas transmiten una paz difícil de describir, mientras que otras parecen cargar todavía con el peso de los años.
Hay quienes llegan a la vejez con un gesto amable, una expresión cálida y una serenidad que llama la atención. Muchos creen que esa dulzura es el premio a una vida fácil o especialmente feliz, pero la psicología sostiene que la explicación es mucho más compleja. No depende tanto de lo que una persona haya vivido como de la forma en que ha aprendido a relacionarse con su pasado, con los demás y consigo misma.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios