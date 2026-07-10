¿Cuándo son las semifinales del Mundial 2026 y qué equipos podrían jugarlas?

Los cuartos de final del mundial finalizan el domingo 12 de julio a las 03:00 horas. La finalización de esta ronda nos dejaría con tan sólo 4 partidos más de este apasionante Mundial, uno de ellos siendo el partido de tercer y cuarto puesto. Con la finalización de esta ronda, también conoceremos a todos los vencedores que avanzarán a las semifinales. De momento, la única selección clasificada es Francia, que espera el partido entre España y Bélgica para conocer a su rival de semis, que se disputarán el martes 14 de julio a las 21:00.

Equipos que jugarán las semifinales

Como hemos mencionado anteriormente, Francia es de momento la única clasificada. La selección dirigida por Deschamps consiguió el jueves el pase a semifinales tras un triunfo cómodo contra Marruecos. Los franceses se plantan en semifinales siendo los máximos goleadores del Mundial y no habiendo encajado goles en las rondas eliminatorias. España y Bélgica se disputan la segunda plaza de esa semifinal. La Roja busca volver a jugar unas semifinales contra Francia y vencerlos, como ha pasado en las dos últimas ocasiones que se han visto las caras (Eurocopa 2024 y Nations League 2025).

La primera plaza de la segunda semifinal se disputará a las 23:00 horas del sábado 11 en el Hard Rock Stadium (Estadio de Miami). Partido donde jugará la reveladora Noruega de Haaland, que viene de eliminar a Brasil con dos goles del delantero del Manchester City. Su rival será la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane, que superó de forma ajustada a México. Partido de duelo de pistoleros (Haaland y Kane), que se encuentran en lo más alto de la tabla de máximos goleadores.

El último partido de cuartos (segunda plaza de la segunda semifinal) se disputará a las 03:00 horas del domingo 12. En este último partido jugará la actual campeona del mundo, Argentina, que buscará con la ayuda de su estrella Messi (máximo goleador del mundial con 8 goles junto a Mbappé) vencer a Suiza. Argentina consiguió pasar de ronda con una agónica y polémica remontada contra Egipto. Suiza abatió en penalti a Colombia, dando la sorpresa.