Así es el impresionante hotelazo en el que se alojan las WAGs y los familiares de la Selección

Los futbolistas y el cuerpo técnico de la Selección Española tienen su residencia en la Universidad de Qatar. Allí instalaron su cuartel general nada más aterrizar en Doha para disputar el Mundial, una cita que sus familiares no han querido perderse. Parejas y allegados apoyan in situ a los jugadores y se hospedan estos días en un espectacular hotel llamado The Chedi Katara Hotel & Resort.

Se trata de un lujoso resort, un tesoro arquitectónico con vistas al Mar Arábigo, playa privada, etc. Un hotel que «refleja el espectacular dinamismo del país al mismo tiempo que honra su historia. Desde las primeras impresiones del espléndido patio inspirado en Mughal, The Chedi Katara promete una experiencia única para todos los que ingresan a sus elegantes columnatas» según reza en su página web.

Todo tipo de lujos

Con vistas al Mar Arábigo, este edificio moderno ofrece vistas cautivadoras sobre una playa privada seductora y ofrece una gran cantidad de indulgencias, desde un servicio atento y personalizado hasta una gastronomía internacional excepcional combinada con un sofisticado programa de bebidas sin alcohol.

Combinando con elegancia los elementos más exquisitos de dos magníficas culturas, la mogol y la otomana, el suntuoso diseño del Chedi Katara se combina con una atención meticulosa a los detalles más pequeños, lo que garantiza que este palacio moderno ofrezca a sus huéspedes una experiencia inigualable y una estadía memorable. Enclavado en el corazón de Katara Cultural Village y rodeado de suntuosos jardines, ha apurado también su apertura hasta noviembre y cuenta con habitaciones de lujo y 32 villas reales.

Un lujos hotel que no tiene nada que envidiar al MSC World Europa, un crucero de lujo valorado en 1.000 millones de euros, que partió rumbo a Doha para ser el alojamiento de las mujeres, novias y parejas de los futbolistas de la Selección de Inglaterra durante la disputa del Mundial de Qatar de 2022. Las WAGs han alquilado la impresionante embarcación en la que los futbolistas tienen prohibida la entrada.