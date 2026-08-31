Ya está en vigor la nueva norma de la Ley de Bienestar Animal: se obliga a los propietarios de perros y gatos a acudir al veterinario inmediatamente

Cada vez son más las familias que apuestan por incluir un animal de compañía en la familia. La tendencia de vivir con perros o gatos ha aumentado en los últimos años. Es por ello que todos aquellos que convivan con algún animal doméstico deben conocer la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales.

Esta ley recoge una serie de normas que pretenden que todos los propietarios de gatos y perros, entre otros animales, cuiden de la salud y el bienestar de sus mascotas. Más concretamente, en el artículo 24 de dicha ley se establecen las obligaciones con respecto a los animales de compañía y salvajes.

Qué cambia con la nueva Ley de Bienestar Animal

Este artículo establece que, por ley, los dueños deberán mantener a los animales «en condiciones de vida dignas», que garanticen su «bienestar, derechos y desarrollo saludable». En el caso de que estos animales, por sus características y especie, deban vivir en una jaula, acuario o similares, deberán contar con el espacio adecuado para vivir en las condiciones «más naturales posibles».

Es por ello que, con la entrada en vigor de esta ley, los dueños están obligados a «prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud». Ahora, con esta nueva normativa, los dueños deberán facilitar a los animales «un reconocimiento veterinario periódico», determinado de forma «reglamentaria y debidamente documentado».

Ante cualquier problema, deberán acudir a un veterinario homologado

Ante esta situación, aquellos dueños de animales que no acudan a un servicio veterinario homologado cuando el animal lo requiera incurrirán en un delito, dados todos los puntos expuestos anteriormente en los que la ley aclara que se deberá velar por el correcto cuidado de estos animales. Una ley que busca proteger el bienestar animal ante el mal cuidado por parte de sus dueños.

Una ley que, a pesar de entrar en vigor ahora, lleva presente desde 2023 y que supone un cambio radical en la protección de los derechos animales, ya que antes el abandono en su cuidado no suponía un delito para sus dueños. Un cambio sustancial que garantizará una mejora de las condiciones de vida de los animales.