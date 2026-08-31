El proverbio japonés sobre el amor: «El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos: cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran las manos secan las lágrimas»

Hay relaciones en las que el bienestar de una persona deja de ser completamente individual. Lo que le ocurre a uno termina afectando al otro, especialmente cuando existe un vínculo construido sobre la confianza, el cariño y el compromiso. Un conocido proverbio japonés utiliza una imagen tan sencilla como poderosa para explicar esta conexión. «El marido y la mujer deben ser como las manos y los ojos: cuando duele la mano, los ojos lloran, y cuando los ojos lloran, las manos secan las lágrimas». Una reflexión que habla de empatía, apoyo y de la importancia de permanecer al lado de la persona que queremos.

Una metáfora sobre el amor

La imagen de las manos y los ojos resulta especialmente llamativa porque ambas partes cumplen funciones completamente diferentes, pero forman parte del mismo cuerpo. Si una mano sufre una herida, los ojos reaccionan ante ese dolor; y cuando los ojos lloran, las manos aparecen para limpiarlos. El proverbio utiliza esta relación para representar cómo debería funcionar una pareja cuando existe un vínculo profundo entre sus miembros.

La frase aparece recogida en diferentes recopilaciones de proverbios y reflexiones japonesas, donde se presenta como una enseñanza relacionada con el matrimonio. También se ha difundido ampliamente en recopilaciones internacionales de sabiduría japonesa.

El dolor también se comparte

El mensaje principal de esta reflexión está relacionado con la empatía. Amar a otra persona no consiste únicamente en compartir los momentos felices, sino también en ser capaz de reaccionar cuando atraviesa una etapa complicada. El proverbio plantea que el sufrimiento de uno no debería provocar indiferencia en el otro, sino una respuesta natural de protección y cuidado.

Esta idea adquiere especial importancia dentro de una relación de pareja porque las dificultades forman parte inevitable de la vida. Problemas laborales, preocupaciones familiares, pérdidas, enfermedades o simplemente etapas de cansancio pueden afectar emocionalmente a cualquiera. En esos momentos, saber que existe alguien dispuesto a escuchar, acompañar y ayudar puede convertirse en uno de los pilares fundamentales de una relación estable.

La metáfora japonesa plantea precisamente esa reciprocidad. Las manos no pueden impedir que los ojos lloren, pero sí pueden secar sus lágrimas. Del mismo modo, una pareja no siempre puede solucionar aquello que está haciendo sufrir al otro, pero sí puede acompañarlo mientras atraviesa ese momento. Esa diferencia resulta fundamental, ya que cuidar no significa tener siempre una solución, sino no dejar sola a la persona que está sufriendo.