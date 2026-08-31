Sócrates, filósofo griego, sobre el cambio: «El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo»

Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la humanidad gracias a un pensamiento filosófico que transformó la Antigua Grecia. Sus enseñanzas continúan estudiándose en institutos y universidades, y su legado dejó una profunda huella en ámbitos como la razón, la ética, la política y la forma de entender la vida.

Sócrates consideraba que el conocimiento y la virtud estaban relacionados. Pensaba que la ignorancia era el origen de la maldad y que, mediante el conocimiento y la reflexión, era posible alcanzar la virtud y llevar una vida ética. De este modo, quien comprendiera correctamente las cosas actuaría bien, mientras que quienes obraban mal lo hacían por desconocimiento. Para Sócrates, nadie elegía el mal de manera consciente. Además, defendía la inmortalidad del alma y su papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la virtud.

«El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo»

La idea principal de esta reflexión es sencilla, pero tiene una enorme profundidad. Cuando queremos cambiar algo, normalmente nos concentramos en los errores cometidos y en las circunstancias que queremos dejar atrás. Sin embargo, esto puede impedirnos avanzar hacia el futuro En lugar de permanecer atrapados en lo que ya ocurrió, esta frase invita a cambiar la perspectiva.

No se trata necesariamente de olvidar el pasado, sino de entender la diferencia entre aprender de las circunstancias y seguir viviendo dentro de ellas. El pasado puede enseñarnos, pero no debería convertirse en el lugar en el que permanecemos para siempre. Construir lo nuevo implica centrarse en aquello que queremos conseguir.

La cita también contiene una enseñanza relacionada con el control. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, y luchar contra ellas puede generar frustración y agotamiento. En cambio, sí podemos actuar sobre lo que ocurre en el presente y decidir hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos. Es precisamente ahí donde la energía puede convertirse en transformación, según el pensamiento de Sócrates.

El cambio forma parte de la vida, aunque no siempre es fácil aceptarlo. Hay momentos en los que sabemos que necesitamos dejar atrás una determinada etapa o incluso una versión de nosotros mismos, pero aun así nos aferramos a aquello que conocemos. La frase atribuida a Sócrates, «El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo», propone una manera diferente de afrontar los cambios.

Citas de Sócrates