Sócrates, filósofo griego, sobre el cambio: «El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo»
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Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la humanidad gracias a un pensamiento filosófico que transformó la Antigua Grecia. Sus enseñanzas continúan estudiándose en institutos y universidades, y su legado dejó una profunda huella en ámbitos como la razón, la ética, la política y la forma de entender la vida.
Sócrates consideraba que el conocimiento y la virtud estaban relacionados. Pensaba que la ignorancia era el origen de la maldad y que, mediante el conocimiento y la reflexión, era posible alcanzar la virtud y llevar una vida ética. De este modo, quien comprendiera correctamente las cosas actuaría bien, mientras que quienes obraban mal lo hacían por desconocimiento. Para Sócrates, nadie elegía el mal de manera consciente. Además, defendía la inmortalidad del alma y su papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la virtud.
«El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo»
La idea principal de esta reflexión es sencilla, pero tiene una enorme profundidad. Cuando queremos cambiar algo, normalmente nos concentramos en los errores cometidos y en las circunstancias que queremos dejar atrás. Sin embargo, esto puede impedirnos avanzar hacia el futuro En lugar de permanecer atrapados en lo que ya ocurrió, esta frase invita a cambiar la perspectiva.
No se trata necesariamente de olvidar el pasado, sino de entender la diferencia entre aprender de las circunstancias y seguir viviendo dentro de ellas. El pasado puede enseñarnos, pero no debería convertirse en el lugar en el que permanecemos para siempre. Construir lo nuevo implica centrarse en aquello que queremos conseguir.
La cita también contiene una enseñanza relacionada con el control. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, y luchar contra ellas puede generar frustración y agotamiento. En cambio, sí podemos actuar sobre lo que ocurre en el presente y decidir hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos. Es precisamente ahí donde la energía puede convertirse en transformación, según el pensamiento de Sócrates.
El cambio forma parte de la vida, aunque no siempre es fácil aceptarlo. Hay momentos en los que sabemos que necesitamos dejar atrás una determinada etapa o incluso una versión de nosotros mismos, pero aun así nos aferramos a aquello que conocemos. La frase atribuida a Sócrates, «El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo», propone una manera diferente de afrontar los cambios.
Citas de Sócrates
- «Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida»
- «El conocimiento empieza en el asombro»
- «Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea»
- «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo»
- «Sólo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia»
- «Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo»
- «La excelencia es un hábito»
- «No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Habla para que yo pueda conocerte»
- «Las mentiras son las mayores asesinas, pues matan la verdad»
- «El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo»
- «Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla»
- «La sabiduría comienza en el reconocimiento de la propia ignorancia»
- «Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que el segundo es caduco»
- «El verdadero sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice»
- «No temas ser impopular si estás en lo cierto»
- «Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento»
- «No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás»
- «La mayor de todas las riquezas es tener un alma en paz»
- «El grado sumo del saber es examinar el por qué»
- «El lujo es pobreza artificial»
- «No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad»
- «Una moral que se basa en valores emocionales relativos es una mera ilusión»
- «Pesa las opiniones, no las cuentes»
- «Nada se aprende tan bien como lo que es descubierto»
- «El orgullo engendra al tirano»
- «No vivas para comer, sino come para vivir»
- «El hecho de no tener grandes deseos es algo divino»
- «La comprensión de una pregunta es una respuesta a medias»
- «El mayor de todos los misterios es el hombre»
- «A través de tus trapos veo tu vanidad»
- «Las verdaderas batallas se libran en el interior»
- «La vida debe ser valorada cualitativamente para poder apreciarla bien»
- «De los deseos más profundos a menudo surgen los odios más mortíferos»
- «Una de las mayores bendiciones de la humanidad puede venir de la mano de la locura»
- «No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley respetarte a ti mismo»
- «Para decir la verdad, poca elocuencia basta»