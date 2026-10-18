Los veterinarios expertos coinciden: si tu perro te da mordisquitos suaves, «es porque te está hablando»

Los pequeños mordisquitos de los perros pueden desconcertar a sus dueños, aunque no siempre están relacionados con una conducta agresiva. El veterinario Pancho Cavero explicó que estos gestos forman parte de la manera que tienen los animales de comunicarse y que, para entender su significado, es importante prestar atención a las circunstancias en las que se producen.

A través de una publicación en redes sociales, explicó que este comportamiento tiene su origen en las primeras semanas de vida y puede continuar en la vida adulta. «Así es como los cachorros se acicalan entre ellos, fortalecen vínculos y le dicen a su manada que son parte de su familia, y contigo hacen exactamente lo mismo», afirmó.

La razón por la que los perros dan mordisquitos suaves

#ComportamientoCanino #VínculoHumanoAnimal #BienestarCanino #PetexpertsDelGrupoPanchoCavero ♬ sonido original – Pancho Cavero @panchocavero 🐶💚 A veces, tu perro tiene formas muy particulares de decirte: “confío en ti”. Esos pequeños gestos cotidianos pueden formar parte de su manera de relacionarse contigo. Pero para entenderlos bien, hay que mirar mucho más que una sola conducta: el cuerpo completo también comunica. – Observa si está relajado – Fíjate en qué momento aparece la conducta – Respeta siempre sus señales de incomodidad Conocer su lenguaje te ayuda a responder mejor a lo que necesita y a fortalecer la relación que construyen cada día. 🐾 📌 ¿Tu perro también te da esos pequeños mordisquitos? 📍 Petexperts del Grupo Pancho Cavero – Sede 24 horas Av. Arenales 2343, Lince (frente a la pastelería Belgravia) 📍 Clínica Veterinaria Mora Av. Gral. Córdova 885, Miraflores (frente al parque Mora) 🌟 El vínculo lo cambia todo 🌟 #LenguajeCanino

«Así es como los cachorros se acicalan entre ellos, fortalecen vínculos y le dicen a su manada que son parte de su familia, y contigo hacen exactamente lo mismo», destacó Pancho Cavero. Aunque este comportamiento no suele considerarse negativo, es importante identificar qué lo provoca: «puede significar afecto, que quiera jugar, que busca tu atención o incluso que está descargando un poco de tensión».

Por otro lado, explicó que estos gestos son especialmente habituales durante las primeras semanas de vida. «En cachorros es especialmente frecuente porque todavía están aprendiendo a regular la forma de su mordida y exploran el mundo con su hocico», lo cual ayuda a comprender muchas de las conductas de los perros.

La Nebraska Humane Society señala que los mordiscos de los cachorros suelen estar relacionados con la interacción social. Normalmente, utilizan la boca para interactuar entre ellos y, a través de esas experiencias, empiezan a aprender a controlar la presión que ejercen con la mandíbula. Este aprendizaje es fundamental para que comprendan que no todas las mordidas tienen la misma intensidad. Si un cachorro aprieta demasiado durante el juego, el otro puede quejarse o alejarse. De esta manera, recibe una señal que le ayuda a entender que debe moderar la fuerza.

El problema surge cuando el cachorro empieza a dirigir estos mordiscos hacia las manos de las personas. Para evitarlo, los expertos recomiendan proporcionarle juguetes apropiados y no utilizar las manos como objetos de juego. Si el animal muerde durante una interacción, es fundamental detener el juego de inmediato y dejar de prestarle atención.

«Lo importante es siempre observar el conexto: un mordisquito relajado con cuerpo suelto y mirada tranquila, es cariño puro. Si va a acompañado de rigidez o señales de incomodidad, vale la pena revisarlo», advirtió Pancho Cavero.

Dentición

«Los cachorros suelen empezar a perder sus dientes alrededor de las 16 semanas de edad, dependiendo de lo agresivos que sean al masticar», afirma la Dra. Beauchamp, según recoge Rover. «Después, en los siguientes 1 o 2 meses, suelen perder todos sus dientes de leche. Mientras le crecen sus dientes definitivos, es normal que muerdan más de lo habitual». Cuando tu cachorro trata de aliviar el dolor de sus encías, es posible que empiece a morder todo lo que encuentra a su paso.

Cómo actuar

Cuando el animal se acostumbra a dar pequeños mordiscos a la hora de jugar, es posible trabajar para eliminarla y sustituirla por otra más apropiada. Para conseguirlo, es importante evitar las reprimendas, ya que el animal podría interpretarlas como una respuesta satisfactoria a su comportamiento: ha conseguido interrumpir lo que estaba haciendo su dueño y captar su atención.

Para facilitar el proceso de aprendizaje, los peluches, cuerdas y juguetes mordedores pueden resultar muy útil como alternativa cuando el perro se excita demasiado o empieza a jugar de manera brusca. Es la mejor manera de canalizar su comportamiento hacia objetos apropiados, favoreciendo así unas interacciones más seguras.

Cuando los pequeños mordiscos parecen estar relacionados con el malestar o la incomodidad, es importante respetar el espacio del animal y no obligarlo a interactuar si no desea hacerlo en ese momento. Si este comportamiento se repite, aumenta de intensidad o resulta difícil identificar su causa, consultar con un educador canino cualificado o un veterinario especializado en comportamiento puede ayudar a determinar el origen del problema y establecer pautas adecuadas.