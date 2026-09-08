Los veterinarios expertos coinciden: las 5 razas de perros que más años viven y con mejor salud

Hay perros que, por genética y características propias de su raza, presentan una gran ventaja cuando hablamos de longevidad. Mientras que el dogo de Burdeos rara vez supera los ocho años, el chihuahua puede vivir hasta 18 años, e incluso más. La genética desempeña un papel fundamental en este aspecto, aunque no es el único factor determinante.

Existen numerosas razas conocidas precisamente por su resistencia, su buena salud general y su elevada esperanza de vida. Eso sí, hablar de razas longevas no significa que todos sus ejemplares vayan necesariamente a vivir el mismo número de años. Cada perro es diferente y factores como sus antecedentes genéticos, su alimentación, su peso, su actividad física y los cuidados que recibe a lo largo de su vida influyen notablemente.

Las razas de perros que más viven

El dachshund, conocido también como perro salchicha, es una de las razas de perros alemanes más conocidas y longevas. De carácter juguetón, valiente y en ocasiones bastante ladrador, pueden alcanzar una esperanza de vida de entre 13 y 17 años. Aunque tiene una esperanza de vida elevada, presenta cierta predisposición a sufrir problemas en la columna vertebral y lesiones en los discos intervertebrales. Algunos de los trastornos y enfermedades más frecuentes son la luxación patelar, la epilepsia, el glaucoma, el hipotiroidismo y la atrofia progresiva de retina.

El border collie está considerado uno de los perros más inteligentes del mundo, conocido por su resistencia física y su buen estado general de salud. Su esperanza de vida suele situarse entre los 14 y 17 años, aunque presenta cierta predisposición a problemas como la displasia de cadera, la epilepsia y la anomalía del ojo del collie. Puede desenvolverse muy bien tanto en el adiestramiento básico y avanzado como en los deportes caninos o las labores de terapia. Sin embargo, necesita una educación constante, por lo que no suele ser la mejor opción para personas sin experiencia previa con perros.

El caniche toy es una de las razas más populares en todo el mundo. Además, destaca por su elevada longevidad: suelen vivir alrededor de 15 años, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar los 17 o incluso 18 años. Suele disfrutar de una buena salud y presentan una baja predisposición genética a muchas de las enfermedades hereditarias que afectan a otras razas.

El shiba inu ocupa un lugar destacado entre las razas de perros más longevas, con una esperanza de vida de 15 años cuando recibe una alimentación adecuada, cuidados apropiados y un estilo de vida saludable. Otro de sus puntos fuertes es su buena salud general, ya que presenta una baja predisposición genética a sufrir enfermedades hereditarias o degenerativas. Entre los problemas que pueden aparecer con cierta frecuencia destacan la displasia de cadera y el hipotiroidismo.

Chihuahua

La esperanza de vida de un chihuahua oscila entre 12 y 20 años, aunque factores como la herencia genética, la alimentación, la atención veterinaria y las condiciones en las que viven pueden influir notablemente en su longevidad. Esta raza, conocida por su pequeño tamaño (mide mide entre 15 y 23 centímetros de altura y pesa aproximadamente entre 1,5 y 3 kilogramos), puede ser de pelo corto o de pelo largo.

El chihuahua suele crear un vínculo muy estrecho con su familia y puede mostrarse reservado o desconfiado ante personas desconocidas. Es un perro inteligente y despierto, pero también muestra un carácter fuerte y una personalidad muy marcada. Una buena socialización desde cachorro resulta fundamental para favorecer un comportamiento equilibrado. También es una raza bastante activa y juguetona, que disfruta de los paseos y de las actividades al aire libre.

La longevidad del chihuahua depende de diferentes aspectos que pueden favorecer o perjudicar su salud a lo largo de los años. La genética juega un papel clave, ya que los perros procedentes de líneas sin determinadas enfermedades hereditarias pueden presentar una mayor esperanza de vida.

La alimentación es otro factor fundamental. Ofrecer una dieta equilibrada y adaptada a sus necesidades ayuda a mantener un peso adecuado y favorece su bienestar general. A pesar de su pequeño tamaño, el chihuahua también necesita realizar ejercicio de forma habitual mediante paseos y juegos que contribuyan tanto a su salud física como mental.

Los controles veterinarios periódicos permiten detectar posibles problemas de salud y mantener al día aspectos importantes como las vacunaciones. Del mismo modo, la higiene dental merece especial atención, ya que los problemas en la boca son relativamente frecuentes en esta raza.

Enfermedades más comunes

Entre los problemas de salud más habituales se encuentran las enfermedades dentales, especialmente la enfermedad periodontal. Una correcta higiene bucal y las revisiones veterinarias pueden ayudar a prevenir o controlar estas afecciones.

El colapso traqueal también es relativamente frecuente. Se produce cuando las estructuras que mantienen abierta la tráquea pierden resistencia, pudiendo provocar tos y dificultades respiratorias. Mientras, la luxación de rótula, en la que la rótula se desplaza de su posición normal, puede provocar cojera o una forma anormal de caminar.