Los veterinarios coinciden: los gatos que meten la pata en el agua antes de beber no es por desconfianza, sino para distinguir bien el nivel del líquido

El sencillo gesto felino de introducir la pata en un recipiente con agua antes de beber es porque no distinguen fácilmente el nivel del líquido. Además, este pequeño acto mezcla instinto, percepción sensorial y estrategia. Un movimiento que realizan para calcular el nivel del agua y evitar que su hocico se manche demasiado de agua. Al mismo tiempo, ayuda a comprobar si el agua está limpia, fresca o estancada y así se protegen de cualquier tipo de peligro.

El origen de este gesto

Los veterinarios recalcan que es un comportamiento que deriva del instinto de caza. Un instinto esencial en los gatos y en lo que basan su independencia característica. Además, cuando tocan el agua, detectan vibraciones de presas o posibles amenazas. Al mismo tiempo, este acto les permite comprobar la temperatura y limpieza del agua. Lo anterior conforma su sistema de autoprotección y estimulación sensorial.

Los expertos opinan

Numerosos gatos salvajes «toman primero la temperatura» del agua con la pata y luego se la lamen, asegurándose de que esté limpia, potable y de la distancia a la que está de su hocico, aseguran desde Picart Petcare.

A su vez, un artículo de Catster Magazine detalla varias razones por las que realizan este acto:

Prefieren el agua en movimiento.

Les produce fatiga en el bigote.

Instinto territorial.

La adaptación sensorial.

Esto no se refiere a un hecho aislado, sino que refleja el desarrollo de las manías del felino combinadas dentro de su instinto natural, percepción y comodidad corporal.

La recomendación para los dueños

Los dueños de gatos pueden hacer la vida más sencilla a su mascota ofreciéndole fuentes de agua en movimiento, cuencos anchos que eviten la fatiga de sus bigotes y mantener siempre el agua limpia y fresca no sólo ayuda a que beban más, sino que contribuye a su bienestar en general. Por lo tanto, esta conducta no es una rareza, sino una señal de que los gatos mantienen su espíritu curioso de sus ancestros.