A la hora de adoptar un perro, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es si en la familia hay alguna persona alérgica. De ser así, lo mejor es elegir una de las razas de perro que no sueltan mucho pelo. Se les conoce como perros hipoalergénicos, lo que no quiere decir que no provoquen ningúna reacción alérgica, sino que producen una cantidad de alérgenos muy pequeña.

Teckel

El teckel es un perro de tamaño mediano al que se le cae muy poco el pelo. Esta raza tiene su origen en Alemania y durante siglos se le utilizó como ayuda en las cacerías.

Es uno de los mejores animales de compañía que cualquier familia puede tener por su carácter juguetón, alegre y sociable. Además, es muy inteligente, aunque también algo testarudo.

En lo que respecta a sus cuidados, hay que prestar especial atención a su columna, que suele causarle problemas en la vejez. También hay mantener al perro activo físicamente.

Shnauzer

El schnauzer es un perro pequeño y juguetón, cuyo peso no supera los ocho kilos en la edad adulta. Apenas suelta pelo y su pelaje se compone de dos capas: la externa es semilarga y un poco áspera, mientras que la interna es lanilla.

Por lo general, es una raza con un carácter muy fuerte, aunque no le cuesta confiar en su familia humana. A la hora de adiestrar al perro, lo ideal es orientar los entrenamientos al refuerzo positivo.

Aunque no suelta mucho pelo, hay que peinarle a diario para mantener a raya la suciedad y los nudos. Además, tiene que ir cada tres o cuatro meses a la peluquería canina.

Doberman

Y, por último, el doberman. Se trata de una de las razas más concidas a nivel global, y también una de las más ineligentes. Tiene u precioso manto de pelo corto que hay que cepillar cada dos o tres días.

Para evitar problemas de comportamiento, es fundamental acostumbrar al doberman a socializar desde que es un cachorro. También es importante que aprenda a obedecer las órdenes.

Es un perro muy activo, así que necesita dar largos paseos a diario para tener una buena salud física y mental.

Estas son las razas de perro que menos pelo sueltan, todas ellas estupendas para tener como mascota.