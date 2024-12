Ni 2 ni 3 semanas: ésta es la frecuencia idónea para bañar a tu perro, según los expertos en animales

El baño de tu perro es una de esas tareas que siempre genera dudas: ¿Con qué frecuencia deberías hacerlo? Muchas personas piensan que un baño debe producirse cada dos o tres semanas, pero la respuesta no es tan simple.

Aunque el baño frecuente puede parecer necesario, expertos en animales sugieren que la frecuencia ideal varía según diversos factores. Desde el tipo de pelaje hasta el estilo de vida de tu mascota, hay varios aspectos que determinan cuándo es el mejor momento para que tu perro se dé un baño. ¿Quieres saber cada cuántas semanas deberías bañar a tu peludo de cuatro patas?

¿Cada cuántas semanas tengo que bañar a mi perro?

El baño de los perros es una práctica importante para mantener su higiene y bienestar, pero no todos los perros requieren el mismo cuidado. La frecuencia ideal para bañar a tu mascota depende de varios factores como su pelaje, su actividad diaria, y su salud en general.

Algunos perros con pelaje corto o sin alergias pueden bañarse con menos frecuencia, mientras que los perros con pelaje largo o propensos a ciertas condiciones de la piel pueden necesitar baños más regulares.

Según Experto Animal, la frecuencia es diferente en cada caso. Los perros de pelo largo necesitan más cuidados porque suelen acumular más polvo y suciedad en él. Estos son los tiempos orientativos según el pelaje del can:

Perros de pelo largo: una vez cada 4 semanas.

una vez cada 4 semanas. Perros de pelo medio: una vez entre cada 4-6 semanas.

una vez entre cada 4-6 semanas. Perros de pelo corto: una vez entre cada 6-8 semanas.

Además, aconsejan que para evitar que el perro huela mal y se mantenga limpio más tiempo es «importante cepillarlo frecuentemente». Estos especialistas afirman que «es preferible cepillarlo durante unos pocos minutos cada día que una sola vez al mes durante una hora».

Al cepillar a tu mascota, eliminarás el pelo muerto y el polvo y así lograrás que esté limpio más tiempo. No obstante, hay que aclarar que el cepillado no sustituye al baño.

Estos son los mitos más frecuentes sobre el baño del perro

Los especialistas de Experto Animal aclaran señalan que hay varios mitos del baño de tu can. «Se dice que al bañarlos pierden los aceites naturales de su piel y daña el pH, por ejemplo. Esto no es del todo cierto, ya que solo puede afectar a su salud si los lavamos en exceso o si no los lavamos nunca. Los perros se ensucian y necesitan que los bañemos cada cierto tiempo precisamente para conservar su salud», aclaran.

Por otra parte, niegan que sea cierto que si les entra agua en los oídos les va a provocar otitis. Puede pasar, pero si tienes cuidado no tendrías que tener problemas.

«Otro de los mitos más aceptados es que si huelen a perfume los demás perros lo rechazarán. Recuerda que los perros tienen un olfato muy potente y debajo de ese olor tan rico que le deja el champú, los demás seguirán oliendo al perro y no existirá ningún problema de socialización», informan.

