Nadie da crédito pero acaban de abrir una cafetería sólo para perros en España: ¿Pueden entrar los dueños?

Barcelona ha dado la bienvenida este verano a la primera cafetería exclusiva para perros, Voilà Concept Store, ubicada en la Plaza Narcís Oller del barrio de Gracia. Este establecimiento combina una experiencia gastronómica para perros, una boutique de lujo y un estudio fotográfico profesional, convirtiéndose en un punto de referencia para los amantes de los animales que buscan mimar a sus mascotas.

La propuesta gastronómica de Voilà Concept Store incluye creaciones originales como el Dogguccino, un capuchino especialmente diseñado para perros, elaborado con nata sin lactosa y leche en polvo, acompañado de toppings de pollo, pescado o cerdo y un pequeño hueso de vainilla. Este producto estrella tiene un precio de 2,50 euros y se ha convertido rápidamente en un éxito entre los clientes caninos.

Otros productos destacados incluyen los Woof-waffles, gofres especiales para perros, tartas de cumpleaños personalizadas con ingredientes como pollo, salmón o pato, y dogtails, cócteles sin alcohol pensados para hidratar y cuidar la salud digestiva de los perros, como el Mojidog (pepino), Wagarita (sandía) o Cosmopuplitan (manzana). Entre las novedades más sorprendentes se encuentra Cham&Pet, una bebida espumosa a base de kéfir de cabra que permite brindar sin riesgos para la salud de las mascotas.

¿Quién está detrás del proyecto?

La iniciativa es obra de Milly Yang, emprendedora de origen chino con experiencia en marcas de lujo como Dior y Louis Vuitton en París. Inspirada por las cafeterías caninas de Nueva York y la cocina casera para perros de tradición coreana, decidió abrir este espacio en Barcelona para ofrecer una experiencia única y de alta calidad para las mascotas.

Una de las principales preguntas que los dueños de mascotas se han estado haciendo con la apertura de este nuevo local es si ellos pueden entrar a esta cafetería. La respuesta es sí, los dueños de las mascotas pueden entrar y disfrutar del espacio junto a sus perros.

Aunque el local está especialmente diseñado para que los animales sean los protagonistas, los propietarios pueden acompañarlos mientras prueban los dogguccinos, tartas personalizadas o cócteles sin alcohol para perros. Además, pueden recorrer la boutique de lujo y acceder al estudio fotográfico para participar en las sesiones con sus mascotas, convirtiendo la visita en una experiencia compartida para ambos.