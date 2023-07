Increíble: un estudio descubre cuáles son los colores favoritos de los gatos

Los gatos tienen un excelente sentido de la vista y su visión nocturna es mucho mejor que la de los humanos. Además, su ángulo de visión es más amplio, tal y como explica el el investigador de felinos, Nickolay Lamn. Ahora bien, los gatos ven peor de día, no pueden apreciar la misma cantidad de colores y les resulta más complicado enfocar su visión en objetos cercanos.

Sus ojos son muy grandes en proporción a su cuerpo, razón por la cual tienen dificultades para enfocar la visión. Los humanos tenemos una serie de músculos en los ojos que nos permiten enfocar los objetos cercanos, pero la visión cercana de los gatos no es tan buena. Sin embargo, ven hasta ocho veces mejor que los eres humanos en la oscuridad.

¿Cuáles son los colores favoritos de los gatos?

Cabe señalar que la córnea y el cristalino de los gatos son grandes comparados con la parte trasera de los ojo. Asimismo, el cristalino está separado de la parte delantera del ojo. Esto hace que los gatos tengan una gran capacidad para captar la luz. Cuando esta disminuye, el tamaño de la pupila aumenta para captar más de ella.

Los gatos solo tienen conos sensibles al azul y al verde, pero no al rojo. Aunque pueden diferenciar perfectamente entre los colores cálidos y fríos, únicamente pueden ver estos últimos. Es más, el color rojo lo perciben como si fuera gris oscuro. Por el contrario, los humanos podemos ver un amplio abanico de colores gracias a la combinación de receptores del color azul, verde y rojo.

Cabe señalar que para los gatos el hecho de no poder ver muchos colores no les supone ningún inconveniente. Y es que, en estado salvaje dependen de sus presas para sobrevivir, y a la hora de cazar los colores no son tan importantes como ver en la oscuridad o detectar movimientos.

Según el portal especializado ‘Cats.com’, los colores favoritos de los gatos son el azul y el verde. Mientras, el azul y el violeta son los colores que más les relajan. Según los expertos, les ayudan a reducir el estrés, razón por la cual muchas clínicas veterinarias los utilizan.

Marty Becker médico veterinario de la American Humane, señala que «los tonos pastel, como el verde y el morado, son perfectos para que los usen los veterinarios. Si tu gatito es del tipo que experimenta ansiedad cada vez que vas al veterinario, considera llevar una manta de color verde pastel o morado para ayudar a calmarlo», según recoge ‘El Espectador’.