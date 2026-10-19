Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: obligan a los dueños de perros y gatos a resguardarlos de la lluvia, el frío extremo y la exposición solar

En España, cada vez son más los hogares que conviven con una mascota. Ante esta realidad, en 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal, que establece una serie de obligaciones y prohibiciones que deben cumplir sus propietarios, los centros de acogida y los criadores. La normativa reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y determina que «todas las personas están obligadas a tratar a los animales conforme a su condición de seres sintientes».

Uno de los aspectos destacados es la protección de las mascotas frente a las condiciones meteorológicas adversas. Por este motivo, el artículo 28 recoge las medidas que deben adoptar los propietarios cuando, por su tamaño u otras características, los animales de compañía tengan que permanecer alojados en espacios exteriores.

Animales de compañía en espacios abiertos

El artículo 27.e establece la prohibición de «mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos». La normativa no impide que un perro juegue en el patio, permanezca unas horas en la terraza durante el día o que un gato tenga acceso a las zonas exteriores de la vivienda. La restricción se centra en emplear estos espacios como lugar de residencia habitual de la mascota.

El artículo 26.b indica que «los animales que, por razones incompatibles con su calidad de vida tamaño o características de su especie, no puedan convivir en el núcleo familiar, deberán disponer de un alojamiento adecuado, con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del tiempo, en buenas condiciones higiénico-sanitarias de forma que se facilite un ambiente en el que puedan desarrollar las características propias de su especie y raza; en el caso de animales gregarios se les procurará la compañía que precisen».

Cuando las mascotas tengan que alojarse en zonas exteriores, sus dueños deberán proporcionarles unas condiciones apropiadas para su bienestar. Esto implica ofrecerles espacios donde puedan resguardarse frente a las condiciones meteorológicas adversas y situarlos en lugares donde no estén expuestos durante periodos prolongados al sol directo, la lluvia o las temperaturas extremadamente bajas. Asimismo, los refugios deben adaptarse al tamaño y a las necesidades fisiológicas del animal. Por supuesto, es imprescindible garantizar el acceso a agua y alimento y mantener unas condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Según el artículo 28, «en el caso de las mascotas que deban permanecer en espacios exteriores, sus propietarios o responsables están obligados a tomar una serie de medidas para garantizar su bienestar. Para ello, deben proporcionarles refugios que las protejan de las condiciones meteorológicas adversas y colocarlos en lugares donde no estén expuestas de forma prolongada a la radiación solar directa, la lluvia o el frío extremo. Además, estos espacios deben adaptarse al tamaño y a las necesidades fisiológicas de cada animal. Por último, es imprescindible garantizarles acceso a agua y alimento, así como mantener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas».

A la hora de elegir una caseta para un perro, es importante valorar tanto el modelo como las dimensiones adecuadas para el animal. La puerta de la caseta debe tener una altura mínima equivalente a tres cuartas partes de la altura hasta la espalda del perro; no es necesario que sea excesivamente grande, ya que los animales suelen agachar la cabeza al entrar.

Además, si la entrada está situada en un lateral de la parte frontal, se reduce la exposición directa a las corrientes de aire frío. En cuanto a la anchura y la longitud de la caseta, se recomienda que no superen en más de un 25 % la longitud del perro, sin quedarse por debajo de esta medida.Por su parte, la altura interior debe situarse entre un 25 % y un 50 % por encima de la altura del perro.

Respecto al material, las opciones más habituales son las casetas de madera y las fabricadas con fibra o plástico. Las casetas de madera destacan por su calidez, siempre que estén correctamente tratadas y mantenidas. Muchas incorporan patas que las elevan del suelo y ayudan a reducir el contacto con la humedad y el frío. Por otro lado, las casetas de plástico o fibra suelen ser resistentes y duraderas, además de fáciles de limpiar y desinfectar.

Sanciones

Los propietarios de perros pueden recibir multas de hasta 200.000 euros por incumplir la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe utilizar determinados dispositivos capaces de provocar lesiones a las mascotas. No obstante, el importe de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción cometida y de las consecuencias que tenga para el animal.

El artículo 76 de esta normativa contempla tres categorías de sanciones económicas: las infracciones leves pueden conllevar un apercibimiento o multas de entre 500 y 10.000 euros; las graves, sanciones de 10.001 a 50.000 euros; y las muy graves, multas que oscilan entre 50.001 y 200.000 euros. La cuantía final no se aplica de forma automática, sino que se determina atendiendo a factores como los daños o el sufrimiento ocasionados, la intencionalidad y la continuidad de la conducta.