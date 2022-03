Todos los que tenemos un perro como mascota sabemos lo importante que es sacarle a pasear a diario, aunque no siempre tenemos demasiado claro la frecuencia con la que debemos hacerlo.

Cachorro

Lo primero que debemos saber es que si es un cachorro, no puede salir a la calle hasta que no reciba las primeras vacunas, lo que ocurre a los cuatro meses de vida. Sacar a un cachorro que no está vacunado a pasear es muy peligroso porque al más mínimo contacto con otros perros podría enfermar gravemente.

Una vez reciba las primeras vacunas, ya podemos empezar a salir con él a la calle. Los primeros paseos debemos tomarlos con mucha calma y paciencia ya que debe aprender a caminar a nuestro ritmo, a socializar con el resto de perros, a orinar y a hacer sus heces… Por supuesto, son cosas que el animal no va a aprender en un solo día, así que tenemos que ser perseverantes.

Hasta que aprenda todas estas cosas, al principio lo recomendado es sacar al cachorro entre seis y siete veces al día a la calle. Poco a poco irá aguantando más tiempo la orina y podremos ir reduciendo el número de veces sin que suponga problema alguno para el animal.

Edad adulta

Una vez llegue a la edad adulta, el perro ya sabe controlar sus necesidades para hacerlas cuando sale a la calle. Sobre la frecuencia con la que los canes necesitan ir a pasear, no hay una cifra exacta. Hay razas que necesitan mucha más actividad que otras, como el pastor alemán, el galgo o el labrador, por ejemplo.

En función del nivel de energía del animal, así como de su estado de salud, podemos sacarle entre dos y cuatro veces al día. En términos generales, para que el perro crezca sano y feliz el tiempo recomendado de cada paseo debe oscilar entre los 45 y los 90 minutos.

Consejos para pasear con el perro

Muchos canes se ponen nerviosos en cuanto sus dueños cogen la correa porque ya saben que van a salir. No es una buena idea ponérsela cuando se encuentran en ese estado de ansiedad. Lo mejor que podemos hacer es pararnos delante de la puerta hasta que el perro se siente y se relaje.

La mejor forma que tenemos de enseñarle a pasear a nuestra mascota es con recompensas. Somos nosotros los que decidimos el recorrido y no al revés.