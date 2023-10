Así debes actuar si un perro intenta atacarte

El terrible caso del ataque mortal de cinco perros a una joven en Roales del Pan (Zamora) nos han hecho plantearnos cómo debemos actuar si un perro intenta atacarnos. Aunque los canes son animales fabulosos y leales que casi siempre se muestran amigables, a veces pueden sentirse amenazados por algún motivo, lo que le lleva a adoptar un comportamiento agresivo. Si te encuentras en una situación en la que un perro trata de atacarte, es fundamental que sepas cómo tienes que reaccionar.

¿Cómo actuar si un perro intenta atacarte?

Lo primero y más importante, por complicado que parezca en una situación como esta, es mantener la calma. Si entras en pánico o te asustas, lo más probable es que el animal perciba tu miedo y se vuelva todavía más agresivo. Respira profundamente y mantén una postura corporal relajada y tranquila.

El perro puede interpretar los movimientos bruscos como una amenaza, así que no los hagas. No ocurras, grites o agites los brazos porque solo empeorarás la situación. En su lugar, mueve tu cuerpo y extremidades con lentitud para que el animal no se asuste.

Bajo ningún concepto mires al perro directamente a los ojo porque lo interpretará como un desafío. Mantén tu mirada en dirección a su cuello, evitando el contacto visual directo. Gritar o hablar en voz alta puede aumentar la agresividad del animal, así que si quiere dirigirte a él para que se tranquilice, hazlo en un tono calmado y suave.

¿Cómo debes actuar si el perro se acerca a ti? Retrocede lentamente, sin correr ni hacer movimientos bruscos. El animal debe estar en tu campo de visión en too momento, así que no le des la espalda. No corras, porque el can te perseguirá, y el correrá más que tú.

Si tienes algún objeto a mano, como una mochila o una chaqueta, utilízalo como un elemento de protección. Quizá creas que es una buena idea tratar de tocar o acariciar a un perro agresivo para calmarle, pero nada más lejos de la realidad. Esto podría provocar una reacción violenta por parte del animal.

Utilizar la fuerza física para alejar al perro de ti tampoco es una buena idea porque puede empeorar la situación y provocar una situación todavía más agresiva. Continúa retrocediendo lentamente.

Y, por último, después del incidente, reporta lo sucedido a la Guardia Civil. Proporciona toda la información que puedas para prevenir futuros ataques y proteger a otras personas.