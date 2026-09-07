Adiestrador canino coincide: si tu perro se estira cuando te ve no está cansado, esa pose es un mensaje emocional muy potente

La postura corporal de un perro muestra sus emociones de manera nítida. El responsable de descifrar el estado de ánimo en el que se encuentra su mascota en un momento determinado es su propio dueño. Aunque, en numerosas ocasiones, estos comportamientos físicos pasan desapercibidos, pudiendo llegar a perjudicar al animal si no se entiende adecuadamente. El adiestrador canino, Manuel Balibrea, cuenta a través de sus redes sociales cuáles son los siete gestos esenciales que de forma regular realizan los perros y qué se esconde detrás de uno de los más importantes, el estiramiento del animal cuando ve a su dueño. «¿Tu perro se estira cuando te ve? Ese estiramiento tipo yoga con las patas hacia adelante, el trasero levantado y la cola hacia arriba», afirma. Una postura corporal que tiene un «mensaje emocional potentísimo que casi todo el mundo interpreta mal», señala el experto.

Su significado

Este estiramiento improvisado y regular se trata del denominado estiramiento de bienvenida, también llamado play bow. El adiestrador asegura que lo hacen numerosas veces cuando sus dueños llegan a casa y no es algo casual, sino que pretenden demostrar a su responsable que le han echado de menos. «Y aunque parezca tonto, si lo ignoras, sienten que su momento estrella del día pasó desapercibido. Así que, dedica unos segundos de cariño que él interpretará como yo también te extrañé», señala Balibrea.

¿Cómo se debe actuar?

Cuando la mascota adopta un estiramiento acompañado de una mirada hacia su dueño, este debe acariciarle o tener con el perro algún gesto que interprete como otro signo de cariño para que se sienta correspondido con la sensación de echar de menos. El especialista afirma que «no es sólo un gesto adorable», sino un «mensaje secreto de amor canino».

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La responsabilidad

La responsabilidad de un dueño cuando su perro se comunica con él se relaciona con el aprendizaje de su lenguaje, atender sus necesidades básicas o emocionales y garantizar la seguridad de su entorno. Además, los perros no usan palabras y su comunicación se resume en la capacidad que tiene su dueño para interpretar y responder adecuadamente. Por lo tanto, conocer la postura corporal del animal, sus gestos o conductas específicas enseña cuál es el mensaje que quieren transmitir y la reacción de sus dueños es clave para el bienestar del animal.