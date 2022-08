5 señales que indican que un gato se está quedando sordo

Del mismo modo que los humanos, los gatos también pueden sufrir sordera, y ésta es mucho más frecuente de lo que podemos pensar. Se trata de una condición que puede ser congénita o adquirida, y hay varias señales que permiten identificar que el gato se está quedando sordo. Ante la más mínima señal de sospecha es importante llevar al animal al veterinario a la mayor brevedad para que le haga una evaluación.

Existen un amplio abanico de factores que pueden provocar la pérdida de audición en los gatos a lo largo de su vida. Uno de los más comunes es el envejecimiento, pero hay muchos otros. Puede producirse una pérdida auditiva de carácter temporal por una infección en el oído o por una lesión.

¿Cómo saber si el gato se está quedando sordo?

Detectar que el gato está perdiendo audición no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay una serie de señales que se presentan en la gran mayoría de los casos.

Por lo general, los ruidos fuertes asustan a los gatos, así que si tu mascota no corre a esconderse cuando pones en marcha la aspiradora o el aspirador, quizá hay algo que no va bien. Prueba a dar un golpe seco cerca de él y observa su reacción. Si el gato se queda quieto como si no pasara nada, es probable que se esté quedando sordo.

Tú conoces mejor que nadie a tu gato. Si está acostumbrado a que lo toques y acaricies, y de un día para otro se asusta cuando lo haces, es otra señal más que debes tener en cuenta.

Cuando los gatos pierden audición también es común que parezcan desorientados y a veces se sacudan la cabeza. A esto hay que sumar que los maullidos son mucho más altos ya que no pueden oírlos.

Seguro que una de las primeras cosas que notas es un cambio de comportamiento repentino en el gato. ¿Se estresa y altera sin razón aparente y se muestra mucho más intranquilo de lo habitual? Es algo normal cuando no oye bien.

¿Cómo cuidar al gato?

Si el veterinario confirma la pérdida de audición en el gato tras una evaluación, debes ponerle las cosas fáciles para que su calidad de vida no empeore. Tu interacción diaria con el animal estará más limitada, y tendrás que sustituir las órdenes verbales por gestos con las manos que el gato pueda recordar con facilidad.