Si te has animado a tener un gato como mascota, lo primero que debes saber es que es una de las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida. Para atender adecuadamente a sus necesidades, debes conocer cómo es la personalidad de los gatos.

Durante los primeros días después de su llegada a casa, es completamente normal que esté un poco desorientado porque todo es nuevo para él. Debes tener mucha paciencia y prestarle atención, pero sin llegar a agobiarle. Dale su espacio para que poco a poco se sienta cómodo en su nuevo hogar.

Los ragos que definen a los gatos

Independientes

Aunque depende de cada ejemplar, por lo general los gatos son animales muy independientes. Necesitan su propio espacio y no están reclamando la atención de sus dueños constantemente. Suelen necesitar momentos a solas, aunque esto no significa que no sean sociables y cariñosos.

Curiosos

Si por algo son bien conocidos los gatos es porque son extremadamente curiosos, hasta el punto de que muchas veces no son conscientes de los riesgos a los que se enfrentan. Por esta razón, hay que tener mucho cuidado con los balcones y terrazas, así como con las zonas próximas a las ventanas.

Tímidos

Uno de los rasgos que mejor definen la personalidad de los gatos es la timidez. Los pequeños felinos mantienen cierta distancia con los humanos, sobre todo durante los primeros días de convivencia. Lo más importante es no agobiarles. Hay que darles espacio para que sean ellos quienes se acerquen cuando deseen hacerlo.

Nerviosos

Sí, los gatos son muy asustadizos y nerviosos, así que es importante evitar en la medida de lo posible los ruidos fuertes. Cuando los niveles de nerviosismo aumentan, es fácil darse cuenta porque corren a esconderse, maúllan, sacuden su cola con fuerza, erizan la piel de su cola y del lomo y gruñen.

Tranquilos

¿Pueden ser los gatos nerviosos y tranquilos al mismo tiempo? Lo cierto es que sí. Suelen dormir entre 16 y 18 horas diarias repartidas en pequeñas siestas a lo largo del día. Cuando lo hacen, es importante no molestarles porque pueden estresarse. Por supuesto, hay razas que son más tranquilas y dóciles que otras.

Los gatos son animales muy peculiares. Entender la personalidad de tu mascota te va a resultar de gran ayuda para que la convivencia entre vosotros sea lo más satisfactoria posible. Y, por último, recuerda que los pequeños felinos son muy limpios, y dedican mucho tiempo a acicalarse y a lamerse.