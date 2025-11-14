Los meteorólogos piden mucha precaución en Castilla-La Mancha por lo que llega hoy: alerta amarilla

Alerta amarilla ante lo que está por llegar, llega un cambio de tendencia que pide precaución en Castilla-La Mancha. Por lo que los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible.

La alerta amarilla se activa en esta parte de España

Piden precaución en Castilla-La Mancha ante lo que está por llegar

Castilla-La Mancha es una de las zonas en las que las alertas se activarán según la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros esporádicos y temporales por la tarde en Albacete. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres montañosas. Precipitaciones débiles a moderadas, que serán dispersas y menos probables en el extremo sureste y con tormentas ocasionales en el Valle del Tajo toledano al final. Las temperaturas mínimas, que se esperan al final el día, experimentarán un ascenso en el sur albaceteño y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, que será más acusado en el nordeste, en el sureste de Ciudad Real y noroeste de Albacete. Temperaturas máximas en descenso, notable en la Ibérica de Guadalajara, a excepción del noroeste de Toledo donde se mantienen sin cambios o en ligero aumento. Vientos flojos a moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada en los Montes de Toledo y en cumbres del Sistema Central». Las alertas estarán activadas: «Descenso notable de las temperaturas máximas en la Ibérica de Guadalajara. Rachas que pueden ser muy fuertes de madrugada en los Montes de Toledo y en cumbres del Sistema Central».

La previsión para España también refleja el paso de esta borrasca: «La borrasca Claudia permanece estacionaria al noroeste de la Península dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos y tendiendo a abrirse claros en la fachada oriental por la tarde. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la Península, aunque siendo poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse. Por el contrario, serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes. Además, irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental. En Canarias, predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve. Nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada. Bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán, con brumas frontales al principio en amplias zonas de los tercios central y occidental. Calima en el este peninsular y Baleares. Temperaturas en descenso en la mayor parte del país, localmente notable para las máximas en el Pirineo y zonas de Andalucía oriental y Castilla-La Mancha, y con aumentos en el Ebro y fachada oriental peninsular, extendiéndose también para las mínimas a Baleares. Heladas débiles en cumbres del Pirineo».