Toma nota: El bar que está en la zona pija de Madrid en el que puedes cenar y tomar uno de los mejores cócteles del mundo

Madrid sigue ganando posiciones en el mapa mundial de la coctelería y no deja de coronarse con locales que son distinguidos incluso entre los mejores del mundo. En concreto, un bar de la capital acaba de dar un salto importante en la clasificación internacional de los mejores bares del planeta. Y no hablamos de un lugar cualquiera, sino de una coctelería que, sin hacer ruido, lleva años marcando tendencia en pleno corazón de la ciudad y en la que además puedes también cenar.

Se trata de Angelita Madrid, un espacio dirigido por los hermanos Mario y David Villalón que acaba de entrar en la prestigiosa lista The World’s 100 Best Bars 2025. La noticia no sólo ha hecho que el nombre del local suene aún más fuerte en la escena nocturna, sino que también lo coloca como referente de una ciudad que cada vez pisa con más fuerza en el terreno de los cócteles de autor. En esta edición, Angelita ha alcanzado el puesto 51, mejorando su posición respecto al año anterior y situándose a las puertas del exclusivo top 50. Y todo gracias a tener los mejores cócteles de la ciudad pero también a la filosofía de trabajo que aplican: constancia, dedicación y una propuesta diferente que mezcla tradición, innovación y un compromiso firme con la sostenibilidad.

El bar de Madrid en el que cenar y tomar uno de los mejores cócteles del mundo

Angelita Madrid no es un bar al uso. El local, abierto en 2009, se divide en dos espacios bien diferenciados: en la planta superior está el wine bar, dirigido por David, que presume de una de las bodegas más completas de Madrid, con más de 3.000 referencias y hasta 90 vinos disponibles por copa. Todo acompañado de una carta breve de picoteo que convierte la experiencia en algo accesible y desenfadado.

En la planta baja, la propuesta cambia radicalmente. Aquí es donde Mario despliega toda su creatividad en la coctelería, con un menú de 18 cócteles que varían según la temporada y que incorporan productos de la huerta familiar en Zamora. El lema que mejor define su trabajo es del huerto al vaso, ya que gran parte de los ingredientes proceden directamente de la finca que cuidan sus padres en Litos. Esta conexión directa con la tierra se traduce en sabores frescos, naturales y únicos en cada copa.

Una propuesta atrevida y sostenible

Si Angelita Madrid ha logrado conquistar a críticos y expertos es porque no se limita a seguir la corriente. Sus cócteles se elaboran con destilados propios y técnicas innovadoras que marcan la diferencia. Un detalle que sorprende a muchos es que en este bar apenas se usa hielo: los hermanos Villalón han diseñado vasos capaces de mantener la temperatura sin necesidad de añadirlo, lo que no sólo mejora la experiencia de consumo. ya que las bebidas no se aguan, sino que además supone un ahorro de 30.000 litros de agua al mes.

Esa búsqueda constante de eficiencia y sostenibilidad ha hecho que Angelita Madrid sea invitada a congresos y concursos internacionales, donde sus creaciones despiertan tanto interés como admiración. El cóctel estrella de la temporada, elaborado con membrillo, hojas de limonera, ginebra y espuma de limón, es sólo un ejemplo de cómo un ingrediente cotidiano puede transformarse en una propuesta de alta coctelería.

Madrid, cada vez más en el mapa mundial de los cócteles

El reconocimiento a Angelita refuerza la imagen de Madrid como ciudad clave en la cultura del cóctel. Hace años, los referentes eran contados: nombres como Del Diego, el Cock o algunas barras de hotel. Después irrumpió con fuerza Salmon Guru, que abrió el camino de una nueva generación de bares. Hoy, la capital puede presumir de una escena vibrante en la que cada vez resulta más fácil encontrar cócteles de autor de altísimo nivel.

La lista de The World’s Best Bars 2025 no sólo ha colocado a Angelita en el puesto 51, también ha incluido a otros tres locales españoles, todos en Barcelona: Dr. Stravinsky (83), Boadas (85) y Foco (89). Con ellos, España suma cuatro espacios en esta selección, lo que confirma la fuerza del país en un sector en plena expansión. Europa, de hecho, lidera con 15 bares entre el 51 y el 100, situándose a la cabeza de la innovación coctelera mundial.

Un negocio con alma familiar

Más allá de premios y reconocimientos, AngelitaMadrid es un proyecto con raíces familiares. Mientras los hermanos se encargan de dirigir las barras y la sala, sus padres cultivan las verduras y hortalizas en Zamora que luego llegan a los platos y vasos del local. Esa unión entre campo y ciudad, tradición y modernidad, es lo que le da un carácter único. No se trata sólo de un lugar donde beber y cenar, sino de una experiencia completa que conecta al cliente con el origen de cada ingrediente.

Quizá ese sea el secreto de su éxito: no buscarlo de forma obsesiva. Como dicen los Villalón, el objetivo nunca fue entrar en rankings, sino trabajar bien cada día. Sin embargo, estar en la lista de los cien mejores bares del mundo no deja de ser un impulso que confirma que su camino va en la dirección correcta.