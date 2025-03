La tienda con cajas misteriosas al peso que sólo puedes visitar hasta hoy en Madrid

Durante años, los pedidos perdidos del comercio online eran poco más que un misterio sin resolver. Compras que nunca llegaban a sus destinatarios, paquetes extraviados entre almacenes, etiquetas ilegibles o direcciones mal escritas condenaban cientos de productos al olvido. Pero ahora, esos artículos olvidados han encontrado una segunda oportunidad gracias a una idea tan original como divertida. La emoción de no saber lo que hay dentro y la posibilidad de descubrir un tesoro han llegado por sorpresa a Madrid, pero sólo queda un día para poder adquirir una de las cajas misteriosas que ahora te presentamos.

El centro comercial La Gavia, en el barrio de Vallecas, se ha convertido en el escenario de una auténtica búsqueda del tesoro. Allí se ha instalado King Colis, una tienda pop-up que ha revolucionado otras ciudades europeas como París, Roma o Berlín con su propuesta: vender paquetes perdidos al peso, pero si deseas conocerla debes darte prisa, porque sólo va a estar abierta hasta hoy domingo 30 de marzo. Detrás de esta tienda está una start-up francesa con una misión clara: reducir el desperdicio del comercio electrónico y promover la economía circular. En lugar de que estos paquetes acaben en vertederos tras ser reembolsados por las plataformas online, King Colis los compra y les da una segunda vida. El resultado es una experiencia que mezcla sostenibilidad, aventura y el encanto irresistible de las sorpresas.

La tienda con cajas misteriosas que sólo puedes visitar en Madrid

Quien entre en la tienda King Colis no verá productos en estanterías ni etiquetas con descripciones. En su lugar, se encontrará rodeado de cajas cerradas, perfectamente embaladas, pero sin pistas sobre su contenido. Cada persona dispone de 10 minutos para llenar su bolsa con los paquetes que quieray no, no se pueden abrir las cajas para ver que hay dentro previamente.

Los precios dependen del peso y del tipo de paquete. Si el cliente elige paquetes estándar, pagará 1,90 € por cada 100 gramos. Si opta por paquetes premium, el precio sube a 2,79 € por cada 100 gramos. La diferencia entre una categoría y otra está en el valor potencial de los productos que son variados y que pueden ser por ejemplo, una funda de móvil o un smartwatch.

Este sistema, que se basa en la sorpresa y en la rapidez, convierte la compra en una experiencia casi lúdica. De este modo, lo que en un principio pudo ser un error logístico, hoy se transforma en una oportunidad para encontrar algo inesperado y, en ocasiones, valioso. Y hay testimonios que lo avalan: desde gadgets de última generación hasta relojes de lujo, pasando incluso por un pequeño lingote de oro.

Una tendencia europea que aterriza en Vallecas desde París

La tienda efímera de King Colis no es un experimento improvisado. Su éxito en capitales como Viena, Ámsterdam, Estocolmo o Copenhague demuestra que esta curiosa forma de comprar despierta interés allá donde va. La cita en Madrid, que comenzó el pasado martes 25 de marzo, ha sido recibida con entusiasmo por los madrileños, que han acudido en masa al centro comercial La Gavia para vivir esta experiencia antes de que desaparezca.

En total, King Colis ha traído a Madrid diez toneladas de paquetes perdidos. Entre ellos, se pueden encontrar desde artículos de electrónica hasta juguetes, pasando por ropa, cosmética, productos para el hogar y accesorios de todo tipo. La variedad es inmensa porque el origen de los paquetes es tan diverso como el catálogo de cualquier plataforma de comercio electrónico.

La tienda está situada en la planta baja del centro comercial, en la Plaza Mayor, y su horario es de 10:00 a 19:00. Hoy es el último día para visitarla. La entrada es completamente gratuita, aunque los menores deben ir acompañados por un adulto.

Una apuesta por la sostenibilidad y la economía circular

Más allá de la experiencia divertida, King Colis tiene un fuerte componente medioambiental. Cada año, millones de paquetes terminan en la basura por errores de logística. La mayoría han sido devueltos o reembolsados, pero sus contenidos siguen siendo perfectamente funcionales. El sistema tradicional, en el que se destruyen estos productos, no sólo genera desperdicio, sino también un impacto ambiental evitable.

La filosofía de esta empresa francesa se basa en recuperar esos artículos y volver a introducirlos en el mercado sin alterar su contenido. Todo se vende tal como llegó, sin abrir ni clasificar. De esta manera, se optimizan los recursos, se evita que terminen en vertederos y se fomenta un consumo más consciente. Comprar un paquete de King Colis es, en cierto modo, contribuir a un modelo de consumo más sostenible.

Además, la empresa destaca que este modelo no sólo es beneficioso para el planeta, sino también para el consumidor. Por un precio muy reducido, cualquiera puede llevarse productos que, en su valor original, multiplican por mucho el coste pagado. Por eso, la experiencia es doblemente satisfactoria: se ahorra dinero y se ayuda al medioambiente.