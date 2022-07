Rita Maestre denunció la semana pasada por todos los medios que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, había decidido «esconder» la bandera arcoíris porque «se avergüenza» del Orgullo LGTBI. Sin embargo, este fin de semana ella misma ha posado sonriente frente a la fachada del Ayuntamiento de Madrid iluminado con los colores de la bandera LGTBI como estaba previsto. Además, ha publicado la fotografía en sus redes sociales.

De esta forma, la líder municipal de Más Madrid y jefa de la oposición ha venido a admitir que el Consistorio de la capital sí ha apostado fuerte por el Orgullo. A pesar de lanzar varias campañas cargando contra el Gobierno local por no lucir la bandera, ahora ha comprobado de primera mano que sus colores sí han estado presentes de la forma que la legislación permite. Almeida ha subrayado insistentemente que una sentencia del Tribunal Supremo señala que en el espacio de banderas sólo pueden aparecer símbolos oficiales. Tras consultar a los servicios jurídicos municipales, el Consistorio optó un año más por seguir sus órdenes de no colgar ninguna enseña no oficial. No obstante, los ediles de Ciudadanos sí colgaron la enseña en las Juntas Municipales que presiden.

Rita Maestre ahora ha colgado decenas de fotos y vídeos de la manifestación del Orgullo subida a lo más alto de la carroza de Más Madrid. Luce sonrisa de oreja a oreja con la fachada del Palacio de Cibeles con los colores LGTBI. La concejal ha acompañado las instantáneas con el siguiente texto. «Un millón de personas en las calles de Madrid reivindicando el derecho a ser y vivir con alegría, con libertad, con seguridad, con diversidad, sin armarios ni prejuicios ni disimulo, disfrutando», ha arrancado.

«A una pequeña minoría cavernícola le molesta la exhibición: ‘No sé por qué tienen que alardear de su identidad de género o su preferencia sexual, yo soy heterosexual y no lo voy pregonando por ahí’. Pues precisamente porque la norma es la heterosexualidad: porque ninguna pareja hetero duda si darse la mano o no por la calle, porque ningún hombre piensa en si por su atuendo le van a insultar por la calle, porque una chica blanca y cis no tiene miedo de decirle a su familia quien es su pareja. Seguiremos saliendo al menos una vez al año a celebrar la enorme riqueza de la diversidad. Somos mayoría quienes marchamos por el gusto de estar juntas, juntos y juntes. ¡Que viva el Orgullo!», ha agregado.

Aunque presumiblemente insistirá en que es fundamental colgar la bandera arcoíris, Maestre ha mostrado su felicidad con la iluminación de este año. Sólo hace una semana la portavoz de Más Madrid despellejaba a Almeida por «esconder» la bandera arcoíris porque «se avergüenza» del Orgullo, «un símbolo de diversidad, que ondea frente a regímenes totalitarios».

«Almeida tiene que explicar por qué no ha participado en ni un solo acto del Orgullo LGTBI, ni en una rueda de prensa, exposición, manifestación, ni un acto cerca de la bandera LGTBI. Yo creo que no hay razón para que no haya hueco en su agenda; las únicas veces que se ha dirigido al Orgullo es con reproches, con esa teoría del lobby rosa», ha afeado al regidor. En todo caso, cuando han acudido concejales del PP a alguna de las citas han recibido críticas y faltas de respeto. Eso ha provocado salidas abruptas de esos eventos.

De todas formas, Rita Maestre asegura que «2022 es el último año en el que no ondee orgullosa en Cibeles». Considera que este año se ha caracterizado por «complicaciones, trabas burocráticas a los organizadores del mayor evento, y otro año para que no esté la bandera en Cibeles». «Madrid es hoy una excepción en Europa y España», ha expuesto confiada en que será la alcaldesa tras los comicios que se celebran en menos de un año.

Almeida, por su lado, subraya que es Más Madrid quien «empequeñece esa bandera» porque, a esa formación, «las personas LGTBI les son absolutamente indiferentes». Considera el regidor madrileño que «el armario más grande de España» es aquel en el que la izquierda quiere «meter a todos los que no comparten su visión del feminismo, derechos LGTBI, de la vida… el armario más grande es el del sectarismo de la izquierda».