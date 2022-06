Los concejales del Partido Popular José Fernández y Almudena Maíllo han abandonado este martes la rueda de prensa de presentación de las fiestas del Orgullo 2022, celebrada en el Museo Thyssen, cuando Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de «no representar a toda la ciudadanía».

Esta organizadora ha reprochado que el Ayuntamiento no coloca la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles. Sin embargo, José Fernández, concejal presidente de los distritos Centro y Salamanca, ha recordado que la bandera sí estará en la iluminación del edificio y de la fuente de esa famosa plaza madrileña. Si la tela no está colgada es porque una sentencia del Tribunal Supremo sobre símbolos oficiales lo impide.

Junto a Fernández se ha levantado y se ha ido Almudena Maíllo concejal delegada del área Turismo y presidenta del distrito de Moratalaz. Ambos han protagonizado el desplante cuando Sangil ha expuesto: «Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía».

La presidenta de la FELGTB ha ido un paso más allá y ha sentenciado que Almeida ha cometido «lgtbfobia», es decir, gestos de rechazo a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. ¿El motivo? No colgar la bandera arcoíris en Cibeles. Esta activista se agarra a que hay una nueva sentencia contraria a la del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.

«No es necesario que este señor nos represente, ni lo queremos. Pondremos todas las banderas», ha expuesto Sangil momentos antes de comenzar la rueda de prensa del MADO 2022. Defiende que los jueces han equiparado la bandera LGTBI con las pancartas que se colocaron cuando el Real Zaragoza subió a Primera División de La Liga.

«Es un orgullo que vuelve a empezar. Ha habido dos años de parón, y hay que engrasar la máquina del Orgullo. Saldrá el Orgullo con alegría a celebrar lo conquistado», ha agregado ante los medios de comunicación congregados.

Sangil ha subrayado que la bandera arcoíris «es la enseña de la diversidad, del arcoíris, de la ciudadanía, que acoge a toda la ciudadanía», por lo que no colocarla «es un signo de LGTBfobia porque es un alcalde que no respeta a la ciudadanía». Para la presidenta de FELGTB, este «es uno de los grandes reproches además de la no ejecución de la Asamblea de dos leyes». «No se está respetando la ley por parte de este alcalde», ha zanjado.