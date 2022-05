A muchas mujeres embarazadas no les gusta comer fuera de casa por el miedo a contraer enfermedades como la listeriosis, la salmonelosis o la toxoplasmosis. Si alguna vez lo hacen, no saben qué pedir por el temor a que las verduras no estén bien lavadas o a que el queso no esté pasteurizado. Para que las mujeres embarazadas puedan disfrutar de una comida con total seguridad y tranquilidad, varios restaurantes de Madrid tienen cartas específicas para ellas.

Ochenta Grados

Ochenta Grados tiene varios restaurantes en Madrid, y todos cuentan con una carta específica para mujeres embarazadas. Los platos son los mismos que los de la carta original, pero con algunas modificaciones para que mujeres embarazadas puedan consumirlos sin ningún peligro para su salud y la de su bebé. Algunas de las propuestas más interesantes son:

Ensaladilla rusa con jamón ibérico

Tartar de salmón con crema de aguacate y gazpacho de mango

Pan de queso recién salido del horno

Ñoquis cremosos con salsa de setas

Bocadillo negro de calamares

Hamburguesa cantonesa en brioche al vapor y frito con mayonesa de kimchi

Leche con galletas y chocolate

Zalacaín

«Un templo gastronómico que forma parte de la historia de nuestro país. Alta gastronomía renovada. Una nueva propuesta que apuesta por una cocina sostenible, saludable, solidaria y satisfactoria»

Las mujeres embarazadas pueden disfrutar de la carta o del menú degustación del restaurante Zalacaín, con platos tan exquisitos como: crema de boletus, su salteado y huevo cremoso con trufa; bogavante asado, verduritas y salsa Thermidor; wellington de centro de solomillo, crema de granadas y salsa cinco pimientas.

“Cuando una clienta nos informa de que está embarazada, lo afrontamos con toda la normalidad del mundo. Una vez que nos comunica sus restricciones alimentarias por el tipo de embarazo, elaboramos un menú adaptado a sus restricciones sin que pierda la esencia de la casa”, explica Julio Miralles, el Chef Ejecutivo, según recoge ‘Traveler’.

Banzai

Muchas mujeres embarazadas que adoran el sushi lo pasan mal porque no pueden probar este plato. Pues bien, Banzai, uno de los mejores restaurantes de comida japonesa de Madrid, ofrece en su carta platos de sushi «seguros», que se pueden degustar sin ningún tipo de peligro de intoxicación. Además, cuenta con otros platos que son una auténtica delicia, como gyozas, temakis y brochetas. Todos los productos están cocinados, y se pueden acompañar de un buen vino blanco sin alcohol.