El restaurante tailandés de moda en Madrid que se ha convertido en el favorito del Rey Felipe VI: apto para todos los bolsillos

El Rey Felipe VI ha vuelto a demostrar su gusto por la gastronomía tailandesa visitando uno de sus restaurantes favoritos en Madrid, un establecimiento cuyos precios resultan relativamente accesibles para el nivel de clientela que suele frecuentarlo. El local en cuestión es Thai Emotion, situado en la zona de Arturo Soria y considerado el sucesor del histórico Thai Garden, un referente de la cocina tailandesa en la capital desde hace décadas.

El negocio está dirigido por el empresario Emilio Carcur y forma parte de una trayectoria gastronómica que comenzó en los años 90. La carta propone un recorrido por los sabores más representativos de Tailandia. Entre sus especialidades destacan los dumplings, diferentes variedades de curry, noodles salteados al wok con lima y cacahuetes, además de la popular sopa Tom Yam.

Thai Emotion, el restaurante tailandés favorito del Rey Felipe VI

«Tras 25 años de historia y recorrer las calles más emblemáticas de Madrid, el Restaurante Thai Garden reabre sus puertas en la calle Añastro, 48 de la mano del prestigioso Emilio Carcur, para seguir sorprendiendo con su propuesta gastronómica y sensorial única, al más puro estilo thai. Descubra las maravillas de la cultura tailandesa, goce en un ambiente embriagador y deléitese con los sabores más exóticos y exquisitos, propios de la gastronomía tailandesa, en el Restaurante Thai Garden».

Menu Degustación

«Deléitese con el auténtico sabor de la gastronomía thai con el exquisito Menú Degustación Experience Thailand que ha confeccionado nuestro chef tailandés».

La selección de entrantes se compone de Poh Pia, unos rollitos de primavera estilo Thai Garden rellenos de verduras y setas, servidos con salsa agridulce; Kai Satee, finas brochetas de pollo al grill maceradas en curry y cúrcuma, acompañadas de salsa de cacahuete; Yam Woon Sen, una refrescante ensalada de vermicelli con gambas, pollo picado, chalotas, apio, lima y condimentos tailandeses; Chor Ladda, una delicada elaboración de nabo deshidratado y cacahuetes envueltos en tapioca hidratada con agua de orquídeas azules (Pangtao Yaimon); y Kung Siam, colas de langostino rebozadas en harina de trigo, coco rallado y semillas de sésamo, acompañadas de salsa agridulce.

Como platos principales se sirven Nua Kratiam, finos filetes de ternera salteados con salsa de ostras y pimienta verde fresca; Kaeng Khiao Wan Kai, el tradicional curry verde elaborado con leche de coco, pollo, hojas de albahaca tailandesa, chiles verdes y especias aromáticas; Kung Pat Putsa, langostinos salteados con castañas de agua y dátiles; Khao Pad Kai, arroz salteado al wok con huevo al estilo tailandés; y Khao Suai, arroz blanco tailandés perfumado al jazmín.

Para finalizar, se puede elegir entre Khao Niao Mamuang, el tradicional postre tailandés de mango maduro con arroz glutinoso bañado en leche de coco templada, o Chocolate Phu Khao, un fondant de chocolate negro templado acompañado de helado de violeta.

El precio por persona es 42 € (bebidas aparte). Menú disponible para un mínimo de dos personas.

Menú Bussines Executive

Como entrante, se puede elegir entre Tom Yam, una sopa aromática elaborada con leche de coco, lima kaffir, citronela, tamarindo y chiles rojos; Kai Satee, finas brochetas de pollo al grill maceradas en curry y cúrcuma, acompañadas de salsa de cacahuete; Poh Pia, rollitos de primavera estilo Thai Garden rellenos de mix de vegetales y setas, servidos con salsa agridulce; Tod Man Pla, albóndigas de pescado fritas y aderezadas con hierba limonera, cúrcuma y cilantro, acompañadas de una refrescante salsa de pepino; o Kanom Gib, una delicada elaboración de langostino y tocino envuelta en masa de trigo y servida con salsa de soja ligeramente dulce.

Como plato principal, las opciones disponibles son: Paneng Nua, finos filetes laminados de ternera acompañados de patata y anacardos, marinados en un curry suave y cremoso; Pad Thai Kung, tallarines salteados al wok con langostinos y verduras, aderezados con brotes de soja, cacahuete troceado y chile rojo seco molido; Pad Krapaw Kai, pollo picado salteado al wok con hojas de albahaca y chiles rojos, que concentra todo el aroma y el característico sabor picante del norte de Tailandia (disponible únicamente en versión picante media o fuerte); Kai Pad Med Mamuang, finos filetes de pollo rebozados y salteados con verduras, anacardos y piña; o Kung Kratiam (suplemento de 4 €), colas de langostino salteadas en salsa de ostras con phik thai (pimienta verde fresca en racimos), una preparación que reúne toda la autenticidad y el aroma de la cocina tailandesa.

Todos los platos principales se acompañan de Khao Suai, arroz blanco tailandés perfumado al jazmín. Para terminar, se sirve Chocolate Phu Khao, una cremosa tarta de chocolate. El menú incluye una bebida a elegir entre agua, refresco, cerveza o copa de vino. Los vinos disponibles son Blanco Nieva en la opción de vino blanco y La Planta en la opción de vino tinto. Asimismo, se incluye café o infusión.

El precio por persona es de 29,90 €. Menú exclusivo para el servicio de mediodía, de martes a viernes, excepto festivos.