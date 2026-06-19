Puro Latino Madrid 2026: cuándo es, cartel, horarios, entradas y cómo llegar

Madrid se recupera todavía del torbellino latino que han sido los diez conciertos de Bad Bunny, y que acabaron el pasado lunes, pero antes de que acabe el mes de junio volverá colocarse en el mapa de los grandes festivales de música urbana y latina con una nueva edición del Puro Latino Madrid Fest. La cita, que ya dejó cifras importantes el año pasado, regresa en 2026 con la idea de repetir ese ambiente de conciertos continuos, público joven y artistas muy conocidos dentro del género.

El Puro Latino no es un festival cualquiera dentro del calendario. Se nota en el tipo de cartel que mueve y también en el perfil de gente que acude, con muchos seguidores del reguetón, el trap y la música latina que aprovechan para ver en un mismo fin de semana a varios artistas de primer nivel. De este modo, y para quienes están pensando en ir, lo más práctico es tener claras las fechas, qué artistas actúan cada día y cuánto cuestan las entradas. A partir de ahí, ya es cuestión de organizarse.

Cuándo es el Puro Latino 2026: fechas y cuánto dura

El festival se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2026. Dos días seguidos, viernes y sábado, en los que se concentra toda la programación y el recinto en el que se celebra vuelve a ser el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, un espacio amplio donde ya se ha celebrado en otras ediciones y que permite montar diferentes zonas dentro del propio festival.

Cartel del Puro Latino: todos los artistas

El nombre que más destaca este año es el de Anuel AA, que encabeza el cartel y que llegará con su gira Real Hasta La Muerte 2. Él es uno de los reclamos principales y, probablemente, uno de los momentos más esperados del fin de semana de modo que las entradas para el día en el que él actúa el 26 de junio ya comienzan a agotarse en algunas modalidades.

Pero el nombre de Anuel AA no es el único del festival. En el Puro Latino Fest 2026 podremos ver también en directo a Morad, Ñengo Flow, Kidd Voodoo, RVFV, JC Reyes, Cyril Kamer, ROA, Young Cister y Alvama Ice, entre otros. Además, la organización ya ha dejado claro cómo se reparten por días, algo que suele interesar bastante a la hora de comprar entrada:

El viernes 26 de junio actuarán como ya hemos mencionado, Anuel AA , pero además veremos a JC Reyes, Ñengo Flow, Cyril Kamer y Kidd Voodoo.

actuarán como ya hemos mencionado, , pero además veremos a El sábado 27 de junio será el turno de Morad, ROA, RVFV, Alvama Ice y Young Cister.

Así que, dependiendo de a quién quieras ver, puede compensar más un día u otro o directamente disfrutar el abono completo.

Horarios

De momento no hay horarios cerrados para cada artista. Es algo que suele publicarse más cerca del evento. Aun así, lo habitual en este tipo de festivales es que todo empiece por la tarde y se alargue hasta bien entrada la noche, encadenando actuaciones sin demasiadas pausas entre una y otra.

Todos los conciertos

Durante los dos días, el escenario principal irá funcionando prácticamente de forma continua. Cada artista tendrá su espacio, pero el ritmo general no baja.

El viernes apunta a ser uno de los días más potentes por la presencia de Anuel AA y Ñengo Flow, mientras que el sábado tiene su propio peso con Morad o RVFV, que también suelen mover mucho público. En total, entre ambos días, se reúnen más de diez actuaciones, combinando conciertos y sesiones de DJ para que la música no pare.

Precio de las entradas y cómo comprar

En cuanto a precios, hay varias opciones según el tipo de acceso.

El abono general para los dos días arranca en 96 euros, con una opción con reacceso por 108 euros. Si prefieres ir solo un día, las entradas sueltas están en 58 euros para el viernes y 49 euros para el sábado en zona general.

A partir de ahí suben las categorías. La zona oro está en 165 euros y la zona platino en 205 euros, con mejores vistas del escenario, acceso más rápido y zonas específicas dentro del recinto. Y también existe una opción más exclusiva, la plataforma premium lateral, que ronda los 230 euros y ofrece una experiencia más limitada en aforo y con visibilidad privilegiada. Las entradas se pueden comprar online en la web oficial del festival.

Dónde es y cómo llegar

El Puro Latino Madrid Fest se celebra en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, al norte de la ciudad. Para llegar, una de las opciones más directas es el autobús. Las líneas que conectan con la zona son la 712, 716, 721, 722, 724, 725, 726, 876 y también la línea nocturna N702. Se trata de un recinto bien comunicado, aunque en días de festival suele haber bastante movimiento, por lo que conviene planificar el trayecto con algo de tiempo.