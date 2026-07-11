El PSOE de Fuenlabrada adjudicó un contrato de 8,5 millones por el que se había interesado Leire Díez meses antes

La adjudicataria final fue la UTE formada por AUDECA, S.L.U. y LICUAS, S.A., que se presentó a la licitación bajo el nombre «U.T.E. Loranca Verde». El contrato cubre el servicio de limpieza viaria, recogida de muebles y enseres, y conservación de zonas verdes en los barrios de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores, y tiene una duración de tres años prorrogables hasta dos más.

La anotación que ha puesto el foco sobre este expediente procede de la agenda intervenida por la UCO a Leire Díez y aportada al sumario judicial. Esas notas manuscritas incluyen a varios de los ayuntamientos socialistas de la Comunidad de Madrid. Entre ellos aparece Fuenlabrada, con las anotaciones «Fuenlabrada: limpieza viaria parques y jardines» y «Elena: veracidad datos de subrogación», fechada en enero de 2025.

Esa mención no resulta casual si se cruza con el calendario real del contrato. El expediente que finalmente se adjudicó en diciembre no fue el primero que tramitó el Ayuntamiento.

Un procedimiento anterior, publicado en noviembre de 2024, tuvo que ser retirado después de que la empresa que entonces prestaba el servicio comunicara un error en los costes del personal susceptible de subrogación. El Ayuntamiento desistió de ese expediente y no firmó la memoria del nuevo hasta el 31 de marzo de 2025, dos meses después de la fecha que figura en la anotación de la agenda.

El Consistorio ha reconocido ante los medios un único contacto público de Leire Díez con la ciudad: su presencia en febrero de 2024 en un acto de Correos dedicado al humorista Gabriel Aragón «Gaby».

La adjudicación final se resolvió con una diferencia amplia entre las tres empresas que concurrieron. AUDECA-LICUAS obtuvo 169,41 puntos sobre 180, frente a los 113,58 de la UTE formada por ASCAN Servicios Urbanos y TBF Espacios Verdes —que recurrió la adjudicación, aunque el recurso fue inadmitido por extemporáneo— y los 76,30 de la UTE integrada por OHL Servicios-Ingesán y Valoriza.

Esta última compañía fue precisamente la que, en noviembre de 2024, comunicó al Ayuntamiento el error en los datos de subrogación que obligó a desistir del primer expediente.

Llama también la atención el peso que tuvo el precio en la puntuación final: de los 180 puntos posibles, solo 13 correspondían a la oferta económica, mientras que 105 se repartieron entre mejoras técnicas automáticas. El contrato, además, no se dividió en lotes pese a agrupar dos servicios distintos —limpieza y jardinería—, lo que en la práctica limitó la concurrencia a grandes UTEs: las tres ofertas presentadas procedían de agrupaciones empresariales, sin que se presentara ninguna pyme.

Ni el Ayuntamiento de Fuenlabrada ni Leire Díez han sido, por el momento, investigados formalmente en relación con este expediente. Queda, eso sí, una coincidencia que, por su precisión —mismo municipio, mismo sector, mismo problema técnico y una ventana de apenas semanas—, reclama una revisión más a fondo.