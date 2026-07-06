El alcalde de Fuenlabrada rechaza financiar la construcción de un centro de mayores por no ser de «interés social»

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha rechazado cofinanciar la construcción de un centro de mayores promovido por una empresa privada al no aplicar la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Es una bonificación que permite a la empresa constructora ahorrarse hasta el 50% de la cuota tributaria.

El equipo de gobierno, liderado por el alcalde, ha alegado que la obra no cumple los requisitos de interés social exigidos por la ordenanza fiscal municipal para acceder a este beneficio.

La ordenanza fiscal del ICIO en Fuenlabrada contempla que el Pleno municipal declare de «especial interés o utilidad municipal» aquellas construcciones que respondan a circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. La declaración exige el voto favorable de la mayoría simple de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, y debe presentarse antes de que transcurran tres meses desde el inicio de las obras.

Un centro de mayores es, en principio, el tipo de equipamiento que este mecanismo fiscal está diseñado para incentivar. La negativa del Ayuntamiento a reconocerle ese carácter social ha generado sorpresa entre quienes conocen el funcionamiento habitual de esta bonificación, que el propio Consistorio ha aplicado en los últimos años a cientos de comunidades de vecinos que acometían obras de rehabilitación, accesibilidad o eficiencia energética.

La empresa pagará el impuesto íntegro

Al no prosperar la bonificación, la empresa promotora deberá abonar el 100% de la cuota íntegra del ICIO calculada sobre el coste real de la construcción, sin ninguna reducción. La decisión supone que el Ayuntamiento ingresará la totalidad de lo que le corresponde por esta obra, en lugar de renunciar a una parte de la recaudación como sí ha hecho en otros expedientes declarados de interés municipal.

Fuentes conocedoras del expediente apuntan a que la argumentación del gobierno municipal se ha centrado en que el proyecto no encajaría en los supuestos tasados que recoge la ordenanza, aunque no ha trascendido un informe técnico detallado que sustente esa conclusión más allá de la valoración plenaria.

Un equipamiento para los mayores

El centro de mayores en cuestión se enmarca en la línea de nuevos equipamientos sociosanitarios que distintos municipios de la región están impulsando mediante fórmulas de colaboración con empresas privadas, un modelo habitual también en la Comunidad de Madrid para este tipo de infraestructuras destinadas a la tercera edad.

La negativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada a bonificar esta construcción contrasta con el argumento de que se trata de un servicio dirigido a un colectivo especialmente vulnerable, y ha abierto la puerta para que la oposición municipal exija explicaciones sobre los criterios empleados para descartar el interés social de la obra.