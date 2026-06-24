Fuenlabrada compra por 15.000 € el premio a la ciudad más limpia pese a tener 10 camiones de recogida averiados

El alcalde socialista de Fuenlabrada, Francisco Ayala, lleva cuatro años gastando dinero público en comprar premios de limpieza mientras la ciudad se llena de basura. El consistorio ha desembolsado más de 15.000 euros en inscripciones al concurso Escobas de ATEGRUS, una asociación que otorga galardones a los municipios que pagan por participar, en un momento en que 10 camiones de recogida están averiados y los vecinos conviven con contenedores desbordados.

El gasto se ha ejecutado a través de cuatro contratos menores adjudicados a dedo, sin concurrencia alguna, directamente a ATEGRUS, y figura en el portal de contratación del consistorio. El desglose revela una pauta repetida: inscripción inicial al concurso seguida de una ampliación del mismo expediente para sufragar gastos adicionales de exposición y representación.

En 2022, el Ayuntamiento abonó primero 1.512 euros y amplió después ese contrato con otros 7.634 euros, lo que elevó el gasto de aquella edición a más de 9.100 euros. En 2024 repitió la fórmula: 1.331 euros de inscripción a los que sumó otros 5.335 euros por «mayor necesidad». La suma total de los cuatro contratos asciende a 15.812 euros.

La cuota base para participar en el concurso se fija en 1.100 euros según las bases de 2024, lo que significa que Fuenlabrada ha pagado catorce veces más de lo mínimo necesario para concursar. Para optar al reconocimiento, los ayuntamientos deben inscribirse voluntariamente y abonar esa cuota de participación, a la que pueden sumarse otros gastos asociados al proceso, como el montaje del stand donde exponen su proyecto. Son precisamente esos extras —sin licitación abierta— los que han disparado la factura de Fuenlabrada muy por encima de lo que pagan otros municipios.

El dinero gastado en galardones contrasta con la situación real del servicio. De los 13 camiones encargados de recoger los contenedores, 10 están averiados y el servicio lleva semanas funcionando con apenas 3 vehículos para atender a más de 190.000 vecinos. Los vehículos tienen una antigüedad media de veinte años y el taller mecánico del consistorio carece de recursos para reparar las averías, de modo que los camiones inmovilizados siguen sin fecha de vuelta al servicio.

Entre los inutilizados figuran también cuatro camiones que el consistorio tiene alquilados a una subcontrata de URBASER y que llevan semanas sin poder utilizarse por el mismo motivo: averías sin resolver. El resultado es que son los propios trabajadores municipales quienes acaban asumiendo ese trabajo extra, cargando con las deficiencias ajenas mientras su propio servicio está al límite.

La situación se complica aún más en los días en los que no hay ningún camión disponible, algo que ya ha ocurrido. En esos casos, los trabajadores han tenido que salir con furgonetas u otros vehículos de sustitución, aunque estos no permiten vaciar los contenedores soterrados de residuos orgánicos, que siguen llenos e inaccesibles.

El Ayuntamiento sí ha tomado una medida de cara al verano: contratar a parados de larga duración para reforzar el servicio. El problema es que estos nuevos empleados deben realizar un curso de formación previo, por lo que no estarán disponibles hasta octubre. Es decir, durante los meses de mayor calor y mayor generación de residuos, Fuenlabrada seguirá sin el refuerzo prometido, mientras el equipo de Ayala sigue luciendo el galardón de ciudad limpia pagado con dinero público.